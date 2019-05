Assunzioni per giovani e precari storici | Bussetti | ‘una nuova stagione di concorsi’

Immigrati - Regione Friuli-Venezia Giulia vuole finanziare rimpatri e Assunzioni solo per residenti. Asgi : ‘Incostituzionale’ : Un doppio colpo all’immigrazione che, però, rischia di essere tale solo sulla carta. E che, per assurdo, potrebbero subire gli stessi italiani. Da una parte, il Friuli-Venezia Giulia, come scritto nel disegno di legge approvato il 9 maggio dalla giunta guidata da Massimiliano Fedriga, fedelissimo di Matteo Salvini, mette sul piatto soldi per i rimpatri forzati, quando questi sono competenza esclusiva dello Stato. Dall’altra, offre ...

Poste Italiane : Assunzioni estate 2019 per postini con diploma e laurea : Poste Italiane: assunzioni estate 2019 per postini con diploma e laurea Le offerte di lavoro di Poste Italiane non si fermano neanche durante l’estate. Sono diversi i profili ricercati dal Gruppo. Oltre ai consulenti finanziari già segnalati lo scorso mese, Poste cerca anche figure di Front End (ma solo per Bolzano) e portalettere. Quest’ultimo reclutamento è attivo praticamente in tutta Italia. Andiamo a vedere i requisiti richiesti e tutte ...

Poste Italiane cerca portalettere per mesi estivi : Assunzioni in Piemonte e altre regioni : Poste Italiane, la principale azienda italiana nel settore della comunicazione postale, sta attualmente svolgendo delle ricerche funzionali all'assunzione di nuove figure da inserire nel proprio organico. Tali selezioni riguardano, più nello specifico, portalettere, che verranno assunti con un contratto a tempo determinato a decorrere dal prossimo mese di giugno....Continua a leggere

Pubblica Amministrazione : firmato il decreto per 4.902 nuove Assunzioni : Il Ministro della Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno ha firmato il decreto con cui si autorizza l'avvio delle procedure concorsuali funzionali alla selezione di 4.902 unità da inserire in vari settori della Pubblica Amministrazione. A questo numero, inoltre, dovranno essere aggiunte le oltre cinquemila assunzioni previste nelle amministrazioni centrali. Le dichiarazioni del Ministro Bongiorno Nella nota del Ministro della Pubblica ...

Concorso alla Camera dei Deputati : maxi bando per 300 Assunzioni forse a luglio : Nei prossimi mesi è prevista la pubblicazione di ben quattro bandi di Concorso per l'assunzione totale di 300 dipendenti da impiegare in varie aree della Camera dei Deputati. I bandi di cui si è in attesa, come appena detto, saranno quattro, il primo dei quali sarà tenuto nel mese di luglio, mentre i restanti entro il 2020. Caratteristiche dei bandi Come già anticipato, il maxi Concorso con cui il personale della Camera dei Deputati sarà ...

Dl Sicurezza bis - pene più severe per immigrazione clandestina e reati contro ufficiali. 800 Assunzioni per notifica sentenze : Maglie più strette per coloro che effettuano salvataggi in mare dei migranti, con il ministro dell’Interno che avrà la possibilità di “limitare o vietare il transito e la sosta” nelle acque territoriali italiane e pene più severe a chi imbarca persone violando le disposizioni delle autorità Search and rescue (Sar) o dello Stato di bandiera. Ma anche pugno duro contro i reati di devastazione e danneggiamento, soprattutto in caso ...

Ata - Assunzioni stop appalti di pulizia : i titoli per partecipare al concorso : Ormai prossima la pubblicazione del decreto interministeriale per il concorso Ata ‘stop appalti di pulizia’. In occasione dell’incontro a Brindisi del sottosegretario al Miur Salvatore Giuliano con i lavoratori, sono emersi alcuni punti importanti sull’atteso concorso, che porterà alla stabilizzazione degli addetti alle pulizie assunti dalle ditte esterne. Tra i punti affrontati durante l’incontro e in parte già ...

Sicurezza - Viminale prepara decreto “Spazza Clan”. 800 Assunzioni per rapida notifica sentenze a mafiosi e trafficanti : Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha pronto un decreto Sicurezza-bis, già ribattezzato norma “Spazza Clan” che prevede ottocento assunzioni straordinarie per 25 milioni di euro spalmati in due anni. Un aumento di personale che avrà l’obiettivo di notificare le sentenze alle migliaia di condannati in via definitiva che restano liberi per le lentezze della burocrazia. “Per me contano i fatti, le chiacchiere le ...

Assunzioni Inps : opportunità di lavoro per 5 mila persone : Dall'Inps si aprono interessanti opportunità d'inserimento per chi è alla ricerca di un nuovo lavoro. Secondo quanto riferito dallo stesso neo Presidente Pasquale Tridico, entro il termine del 2019 ...

Concerto primo maggio - Ambra 'Diritti - lavoro e Europa' e attacca gli sgravi fiscali per le Assunzioni alle donne : Per quanto possano essere radicali, i cambiamenti climatici non toccano il Concertone del primo maggio a Roma. Come da tradizione, anche questa trentesima edizione si apre sotto la pioggia. Un mare di ...

"Lo sgravio è mio e lo gestisco io". Ambra contro gli sgravi per le Assunzioni femminili : "Lo sgravio è mio e lo gestisco io". Parafrasando un celebre slogan femminista, Ambra Angiolini, dal palco del Concertone del Primo Maggio a Roma, attacca la proposta di sgravi fiscali per l'assunzione di donne per il 2019 e il 2020. "Ma se ti assumo - chiede il suo compagno di conduzione Lodo Guenzi - ci guadagniamo tutti e due". "No, ci guadagni solo tu", la replica secca dell'artista.Il riferimento sarebbe all'annunciato pacchetto di ...

Ata - Luigi Gallo : ‘Stop appalti di pulizia e Assunzioni per i precari’ : Stamattina a Pescara Luigi Gallo, presidente della 7ª Commissione Cultura della Camera dei deputati, ha incontrato i lavoratori Ex lsu Ata e appalti storici. Una settimana fa c’era stato invece l’incontro a Brindisi con il sottosegretario all’Istruzione Salvatore Giuliano, al cui centro c’era sempre lo stop agli appalti di pulizia nelle scuole. I lavoratori attualmente assunti da ditte e cooperative esterne, ricordiamo, ...

Assunzioni Bartolini : posizioni aperte per per 47 profili professionali in tutta Italia : L'azienda Bartolini, da anni impegnata sul mercato nella distribuzione e smistamento di merci, inizia il suo iter di reclutamento per diplomati, laureati e giovani talenti con contratti di lavoro anche part-time. Offerte di lavoro Bartolini: requisiti e figure ricercate Tantissime le attuali posizioni aperte in Bartolini (BRT), precisamente quarantasette. Tra le tante, riportiamo i seguenti profili professionali: giovani talenti: il candidato ...

Assunzioni Ata : si attende il decreto ministeriale per concorso stop appalti di pulizia : Ormai è noto: dal 1° gennaio 2020 ci sarà lo stop definitivo agli appalti di pulizia nelle scuole. Tutti i lavoratori attualmente assunti da ditte e cooperative esterne alle scuole verranno stabilizzati, passando al personale Ata. Si parla di Assunzioni anche se di fatto si vanno ad occupare i circa 12 mila posti accantonati destinati a collaboratori scolastici. Come più volte ribadito da Luigi Gallo (M5s) nel corso dei mesi scorsi, ma anche da ...