Asia Argento attacca Morgan | Drogati di meno | sei un miracolo ambulante! | ma

Drogarti sarà meno facile! Morgan sarà sfrattato e Asia Argento infierisce : L'ex moglie di Marco Castoldi in arte Morgan, Asia Argento, ha pubblicato un'Instagram story al vetriolo destinata al giudice di "The Voice", il quale subirà uno sfratto nel mese di giugno. Asia Argento, ha voluto rispondere alla richiesta d'aiuto recentemente lanciatale dal cantante, il quale ora teme di vedersi in futuro costretto a vivere in strada per via dello sfratto che subirà a breve : “Che mestizia, Morgan. Sei un miracolo ...

Asia Argento attacca Morgan su Instagram : "Drogarti sarà meno facile" : Asia Argento ha postato una storia su Instagram in cui attacca il suo ex compagno Morgan: “Sei un miracolo ambulante, forse da quella panchina sulla quale finirai a dormire per non aver pagato le tasse per anni, avrai modo di riflettere e riuscirai a scrivere un disco dopo 12 anni e drogarti sarà meno facile. Aripijate”. Il profilo social è stato poi chiuso.La figlia di Dario Argento ha inserito anche il ...

Asia Argento contro Morgan sfrattato da casa : “Drogarti ora sarà meno facile” : Il prossimo 5 giugno Morgan sarà sfrattato dalla sua casa di Monza che è stata pignorata dai giudici motivo per cui aveva lanciato un appello alle sue ex compagne Jessica Mazzoli e Asia Argento, madri delle sue figlie Lara e Anna Lou. Così, la figlia di Dario Argento gli ha risposto su Instagram ma anziché offrirgli l’ospitalità richiesta, si è scagliata contro di lui. FQ Magazine ...

“Adesso come ti drogherai?”. Asia Argento - nessuna pietà per Morgan : La risposta di Asia Argento non si è fatta attendere. L’attrice ha replicato duramente alle dichiarazioni di Morgan che ha imputato alla sua sex compagna di essere tra le cause del dissesto finanziario che, il prossimo 5 giugno, avrà come effetto il pignoramento della casa del cantante. Un sequestro che preoccupa non poco Morgan che ha affermato come sarà costretto a dormire per strada. Problema per lui, non per Asia Argento, che ieri su ...

Asia Argento contro Morgan su Instagram per la casa pignorata : Asia Argento risponde a Morgan dopo lo sfogo dell’ex che l’ha accusata di aver contribuito a portargli via la casa, che presto verrà pignorata. L’ex frontman dei Bluvertigo, secondo quanto svelato dalla regista, avrebbe omesso di pagare l’assegno di mantenimento per la figlia Anna Lou per diversi anni. “Vorrei chiedere aiuto alle mamme delle mie figlie prima di tutto – aveva confessato il cantante qualche giorno fa – Ad Asia, che è stata la ...

Asia Argento : "Morgan non ha perso la casa per colpa mia ma a causa delle sue scelte..." : Morgan, cantante e attuale coach di The Voice of Italy, ha rilasciato un'intervista al quotidiano Libero al quale ha rivelato che, a breve, dovrà lasciare la sua abitazione a Monza, pignorata e messa all'asta.L'artista ha chiesto aiuto ufficialmente alle madri delle sue due figlie, Asia Argento, madre della primogenita Anna Lou, e Jessica Mazzoli, madre di Lara ed ex concorrente di X Factor e del Grande Fratello 16. Nelle sue dichiarazioni, ...

Asia Argento replica alle accuse di Morgan : "Non ha perso casa per colpa mia" : “Mi dispiace che Marco abbia individuato me come capro espiatorio per le sue scelte dissennate. Dice di volere il mio aiuto. Non capisco in che senso e in che modo”. La diatriba familiare tra Asia Argento e Morgan continua. L’ultima parola è spettata all’attrice, che ha replicato, con un lungo comunicato diffuso dal suo avvocato Roberto Serio, alle dichiarazioni dell’ex.In un’intervista rilasciata a ...

Marco non ha perso casa per colpa mia! Asia Argento si scaglia contro Morgan : Dopo le dichiarazioni di Morgan in merito allo sfratto che subirà il prossimo 5 giugno, Asia Argento ha voluto replicare spiegando di non essere stata lei la causa di questo procedimento giudiziario. Asia si è scagliata contro l’ex compagno sostenendo che quanto raccontato sia falso. “Marco non ha perso casa per colpa mia, ma per le scelte che ha fatto e soprattutto per quelle che non ha fatto – ha fatto sapere Asia Argento assistita ...

Asia Argento dice che Morgan ha perso casa solo per le sue scelte : "Marco non ha perso casa per colpa mia, ma per le scelte che ha fatto e soprattutto per quelle che non ha fatto. Oggi cerca di fare passare me come la causa principale di tutti i suoi guai, ma omette di dire che dalla vendita della sua casa andranno ad Anna Lou (nostra figlia) soltanto 6mila dei 160mila euro di debiti accumulati in questi anni per l'omesso versamento degli assegni di mantenimento". Lo ha detto all'AGI Asia Argento, assistita ...

Asia Argento risponde a Morgan - senza casa dal 5 giugno : “È conseguenza delle sue azioni” : La replica non si è fatta attendere. Asia Argento risponde a Morgan dopo le dichiarazioni dell'artista brianzolo a Libero, nelle quali si è diffusamente parlato del pignoramento della casa di Monza di Marco Castoldi, conclusosi a seguito del procedimento giudiziario avviato dall'avvocato dell'attrice romana. La sua ex compagna e madre della sua primogenita Anna Lou non ci sta e decide di fornire una sua versione dei fatti, nella quale ...

Asia Argento risponde a Morgan : ‘Sfratto non è colpa mia ma sono pronta ad ascoltare’ : “Mi dispiace che Marco abbia individuato me come capro espiatorio per le sue scelte dissennate ma non ha perso casa per colpa mia”: così Asia Argento ha commentato le dichiarazioni del suo ex compagno Morgan, fresco reduce da uno sfratto – come lui stesso ha raccontato in pubblico. Ora il cantautore “dice di volere il mio aiuto. Non capisco in che senso e in che modo” ha proseguito l’attrice e regista che però ...