Ascolti mercoledì 29 maggio | Live Non è la D’Urso tra Nemiche per la Pelle e la finale di

Ascolti mercoledì 22 maggio - Duisburg 16.6% su Rai 1 - Live non è la D’Urso 18% su Canale 5 : Ascolti Mercoledì 22 maggio(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Duisburg – Rai 1 – 3.68 milioni e 16.6%Live non è la D’Urso – Canale 5 – 3.916 milioni e 18%Chi l’Ha visto? – Rai 3 – 1.783 milioni e 8.7%Shall We Dance – Rai 2 – 1.42 milioni e 6.2%Lethal Weapon – Italia 1 – 1.04 milioni e 5.2%Freedom – Rete 4 – 1 milione e 5%Bersaglio Mobile ...

Ascolti TV | Mercoledì 22 maggio 2019. Non è la D’Urso sfiora i 4 mln (18%) - Duisburg 16.6% : Barbara D'Urso Nella serata di ieri, Mercoledì 22 maggio 2′019, su Rai1 il film tv in prima visione Duisburg – Linea di sangue ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Live - Non è la D’Urso, con la confessione shock di Eliana Michelazzo, ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Shall We Dance? ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 la serie Lethal Weapon ha ...

Ascolti tv mercoledì 22 maggio 2019 : Una serata con Rai 1 che ricorda la tragedia di Duisburg mentre su Canale 5 c'è Live - Non è la d'Urso solo sul caso Michelazzo. Prime Time Su Rai 1 Il film tv Duisburg - Linea di sangue ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Il film Shall We Dance? ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Chi l'ha visto? ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Live - Non è la d'Urso ha registrato .000 ...

Ascolti TV | Mercoledì 22 maggio 2019 : Barbara D'Urso Nella serata di ieri, Mercoledì 22 maggio 2′019, su Rai1 il film tv in prima visione Duisburg – Linea di sangue ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Live - Non è la D’Urso, con la confessione shock di Eliana Michelazzo, ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Shall We Dance? ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 la serie Lethal Weapon ha ...

Ascolti mercoledì 22 maggio - Duisburg su Rai 1 - Live non è la D’Urso su Canale 5 : Ascolti Mercoledì 22 maggio(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Duisburg – Rai 1 – milioni e %Live non è la D’Urso – Canale 5 – milioni e %Chi l’Ha visto? – Rai 3 – milioni e %Lethal Weapon – Italia 1 – milioni e %Freedom – Rete 4 – milioni e %Shall We Dance – Rai 2 – milioni e %Bersaglio Mobile – La7 – mila e %Nati Stanchi – ...

Ascolti TV | Mercoledì 15 maggio 2019. In 7 - 3 mln per la finale di Coppa Italia (28.7%) - Non è la D’Urso 17.7% : Pamela Prati e Barbara D'Urso Nella serata di ieri, Mercoledì 15 maggio 2019, su Rai1 la finale di Coppa Italia Atalanta-Lazio ha conquistato 7.297.000 spettatori pari al 28.7% di share (qui gli Ascolti della finale 2018). Su Canale 5 – dalle 21.31 all’1.21 – Live - Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.911.000 spettatori pari al 17.7% di share. Su Rai2 Dove eravamo rimasti ha interessato 1.335.000 spettatori pari ...

Ascolti tv mercoledì 15 maggio 2019 : I risultati di una serata tra la finale di Coppa Italia, Live - Non è la d'Urso, Chi l'ha visto?. Prime Time Su Rai 1 Atalanta - Lazio, finale di Coppa Italia, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Il film Dove eravamo rimasti? ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Chi l'ha visto? ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Live - Non è la d'Urso ha registrato .000 telespettatori, share %. ...

Ascolti TV | Mercoledì 15 maggio 2019 : Pamela Prati e Barbara D'Urso Nella serata di ieri, Mercoledì 15 maggio 2019, su Rai1 la finale di Coppa Italia Atalanta-Lazio ha conquistato .000 spettatori pari al % di share (qui gli Ascolti della finale 2018). Su Canale 5 Live - Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Dov’eravamo rimasti ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Inside Out ha intrattenuto .000 ...

Ascolti Tv mercoledì 15 maggio - Live Non è la D’Urso contro la Finale di Coppa Italia : Ascolti Tv mercoledì 15 maggio (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Finale Coppa Italia Atalanta-Lazio (0-2) – Rai 1 – milioni e % Live Non è la D’Urso – Canale 5 – milioni e % Chi l’ha Visto? – Rai 3 – milioni e % Dove eravamo rimasti – Rai 2 – milioni e % Inside Out – Italia 1 – mila e % The Terminal – Rete 4 – milioni e % L’uomo della ...

Ascolti TV | Mercoledì 8 maggio 2019. In 5 - 2 mln per la Champions (21.2%). Non è la D’Urso 14.5%. Salvini dalla Gruber 8.4% : Live - Non è la D'Urso Nella serata di ieri, Mercoledì 8 maggio 2019, su Rai1 l’incontro di Champions League Ajax-Tottenham ha conquistato 5.234.000 spettatori pari al 21.2% di share. Su Canale 5 – dalle 21.33 all’1.19 – Live - Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.369.000 spettatori pari al 14.5% di share (Buonanotte Live della durata di 6 minuti: 852.000 – 18.8%). Su Rai2 Amore, Cucina e Curry ha ...

Ascolti tv USA mercoledì 08 maggio - Empire cresce nel finale di stagione - bene The Goldbergs - cala Chicago PD : Ascolti tv USA mercoledì 08 maggio Ascolti tv USA mercoledì 08 maggio – Serata con tanti finali di stagioni sia su FOX che su ABC ma senza alcuna crescita esagerata solo qualche decimo di punto di rating e qualche migliaio di spettatori guadagnato. Interessante notare come ormai la comedy più vista di ABC sia diventata The Goldbergs scippando il trono a Modern Family. Partiamo proprio da ABC dove il finale di The Goldbergs cresce sia nei ...

Ascolti TV | Mercoledì 8 maggio 2019. In 5 - 2 mln per la Champions (21.2%). Non è la D’Urso 14.5%. Salvini dalla Gruber 8.4% : Live - Non è la D'Urso Nella serata di ieri, Mercoledì 8 maggio 2019, su Rai1 l’incontro di Champions League Ajax-Tottenham ha conquistato 5.234.000 spettatori pari al 21.2% di share. Su Canale 5 – dalle 21.33 all’1.19 – Live - Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.369.000 spettatori pari al 14.5% di share (Buonanotte Live della durata di 6 minuti: 852.000 – 18.8%). Su Rai2 Amore, Cucina e Curry ha ...

Ascolti tv mercoledì 8 maggio 2019 : Prime Time Su Rai 1 Ajax - Tottenham, semifinale di ritorno di Champions League, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Il film Amore, cucina e curry ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Chi l'ha visto? ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Live - Non è la d'Urso ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film Il mio amico Nanuk ha registrato un netto di .000 ...

Ascolti TV | Mercoledì 8 maggio 2019 : Live - Non è la D'Urso Nella serata di ieri, Mercoledì 8 maggio 2019, su Rai1 l’incontro di Champions League Ajax-Tottenham ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Live - Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Amore, Cucina e Curry ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Il Mio Amico Nanuk ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Chi l’ha ...