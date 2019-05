Arrivano nuovi concerti di Renato Zero dopo i 4 sold out a Roma | date e biglietti in

Jump Force : Arrivano nuovi personaggi DLC : Jump Force di aggiorna con una serie di nuovi personaggi DLC. Da oggi infatti, i giocatori del celebre picchiaduro che fa della rivista nipponica Weekly Shōnen Jump la principale fonte per il roster dei personaggi potranno mettere mano su 3 nuovi personaggi.Come riporta il comunicato ufficiale Namco, i tre personaggi potranno essere acquistati singolarmente, mentre per chi ha acquistato il Characters Pass del gioco saranno inclusi ...

Arrivano i rimborsi per le bollette a 28 giorni : sconto in fattura o nuovi servizi : (Foto: pixabay.com) Nuovo capitolo – e forse ultimo – nello scontro tra le compagnie telefoniche operanti in Italia e le autorità garanti per il caso delle bollette telefoniche a 28 giorni scoppiato nel 2017. Martedì 21 maggio il Consiglio di Stato ha deciso di non concedere nessuna ulteriore sospensiva per i rimborsi. Così Vodafone, Wind Tre e Fastweb devono ora predisporre un “piano di storno” in attesa della prossima udienza fissata il 4 ...

Intanto Arrivano nuovi volti giallo-verdi : Laura Rio Certo, lo stipendio di Fazio è esagerato. Soprattutto in tempo di crisi. Non c'è dubbio. Però, forse qualche contraddizione c'è nel predicare come fa Matteo Salvini contro i compensi troppo ...

Meteo : stabile sull'Italia - ma da stasera Arrivano nuovi temporali al nord : Aria fresca e secca sta sovrastando la nostra Penisola dove regala cieli in gran parte sereni come appare in maniera evidente dalle immagini satellitari. Qualche nube in più la ritroviamo in Liguria...

Whatsapp : Arrivano i nuovi adesivi : E' ormai imminente l'arrivo di una ulteriore novità per gli utenti di Whatsapp. Si tratta di nuovi adesivi che saranno presto visibili a tutti

A X Factor Arrivano cuochi e trapper. Ecco chi saranno i nuovi giudici : Prima partirà "The Voice of Italy" con l'attesissimo ritorno di Simona Ventura su Rai2, poi scatterà la nuova stagione di "X Factor" condotta sempre da Alessandro Cattelan. Ma chi saranno i giudici ...

Killing Eve 2 : Arrivano i nuovi episodi del thriller con Sandra Oh : Killing Eve 2 Rivalità e attrazione: i poli opposti di un legame morboso e istintivo che continua e si evolve. La seconda stagione di Killing Eve, la premiata serie tv tratta dai romanzi di Luke Jennings, ruota attorno al rapporto ossessivo e controverso tra l’agente Eve Polastri (l’attrice canadese Sandra Oh, ex star di Grey’s Anatomy) e la killer Villanelle (Jodie Comer). I nuovi episodi sono disponibili da oggi su Tim ...

Empire 5 - Arrivano i nuovi episodi dopo lo scandalo della falsa aggressione a Jussie Smollet : Empire ritorna con la seconda parte della quinta stagione dal 4 aprile ogni giovedì alle 21.00 su FoxLife (114, Sky), ma non si sa ancora se ci sarà o meno uno dei suoi protagonisti. La serie infatti sembrava non avere più tra i suoi protagonisti Jamal Lyon, secondo figlio di Lucious Lyon, talentuoso cantautore gay e interpretato dall’attore Jussie Smollet. Il 29 gennaio scorso, infatti, Jussie Smollett ha dichiarato ad un dipartimento di ...