Arrigo Sacchi | ' Sarri alla Juventus sarebbe una rivoluzione importante'

(Di giovedì 30 maggio 2019) Ieri, Baku è stata palcoscenico della finale di Europa League tra Chelsea e Arsenal, vinta con merito dai blues di Maurizio, il quale secondo varie indiscrezioniin pole per raccogliere la pesante eredità di Massimiliano Allegri. L'ex tecnico dell'Empoli nelle ultime ore ha ricevuto anche i complimenti del Napoli, oltre al plauso di, il quale in un'intervista rilasciata a Radio Capital ha mostrato soddisfazione per il risultato raggiunto dall'italiano. Complimenti perDa sempre l'ex tecnico del Milan predica la necessità del bel gioco per i top club italiani ed essendoun'interprete di questa sua filosofia e anche "da Fusignano" non può che gioire della vittoria dell'allenatore del Valdarno, il quale in caso contrariofinito nella categoria di quelli "bravi che, però non vincono mai". Secondo, ogni allenatore ...

