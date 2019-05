Approvata la riforma della giustizia sportiva | Lega A e B si astengono

calcioweb.eu

(Di giovedì 30 maggio 2019) Il Consiglio federaleFigc, a quanto apprende l’Adnkronos, ha approvato lacon l’astensioneSerie A e laSerie B che hanno comunque espresso dichiarazioni positive per il grande lavoro svolto, su quella che è unastorica per il calcio italiano, fortemente voluta dal presidenteFigc Gabriele Gravina. Voto contrario da parte di Claudio Lotito (per le disposizioni transitorie), consigliere diA, e tre astenuti: Gaetano Micciché e Beppe Marotta, rispettivamente presidente e consigliereA, e Mauro Balata, presidenteB. LaA ha chiesto di aspettare la discussione sullache avverrà lunedì nella riunione del Consiglio‘Confindustria del pallone’ in programma a Milano. Da parteFigc c’è stata la disponibilità a recepire modifiche non ...