Aosta | ' Non vengo | chiami l' ambulanza' | guardia medica pugliese condannata

(Di giovedì 30 maggio 2019) Quella che arriva daè una vicenda che ha davvero dell'incredibile. Infatti, secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, unaoriginaria della Puglia, e precisamente di Brindisi, A. A. (50 anni), si sarebbe rifiutato di andare a visitare un'anziana signora di 92 anni, che aveva il femore rotto. I fatti per cui il medico in questione è stato condannato risalgono allo scorso 7 febbraio, quando di sera il figlio dell'anziana signora lo chiamò in modo che potesse visitare la madre, la quale non stava affatto bene. In quell'occasione, stando ai verbali del Tribunale di, laavrebbe riferito testuali parole: "Nonl'", quindi avrebbe opposto un netto rifiuto. Dopo le necessarie indagini sul caso per il medico non è finita affatto bene, in quanto è stato interdetto per cinque anni dalla professione e per lui ci sono anche ...

