Antonio Decaro | chi è | carriera politica e biografia del parlamentare

(Di giovedì 30 maggio 2019): chi è,delviene rieletto sindaco a Bari. Lunedì 27 maggio a Bari lo spoglio delle schede elettorali per le elezioni comunali non era ancora terminato, ma il vantaggio accumulato dal candidato del PD decretava già la sua vittoria schiacciante con più del 65% dei voti. Il M5S, con la sua candidata Elisabetta Pani, si ferma all’8,53%, mentre il centrodestra con Pasquale Di Rella si ferma al 24,22%. Per le elezioni europee il M5S raggiunge il 27,66%, il PD il 20,40 e la Lega il 21,84. Chi ènasce a Bari il 17 luglio del 1970, si laurea in ingegneria civile e fino all’età di 29 anni lavora presso il Politecnico di Bari. Nel 2000 inizia la sua collaborazione con l’Anas, come direttore del centro manutenzione della Provincia di Bari e direttore regionale dell’Ufficio ...

