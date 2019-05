Antonella Italia presenta il suo libro a Palermo

Atletica - Coppa Europa marcia 2019 : crolla Antonella Palmisano ma l’Italia è comunque d’argento a squadre nella 20 km femminile : Manca all’appello l’atleta azzurra più attesa ma l’Italia della marcia femminile non tradisce anche nella 20 km e porta a casa un altro argento pesante a squadre . Eleonora Dominici, Valentina Trapletti e Nicole Colombi: sono loro le protagoniste della 20 km che ha visto il dominio di Anto nella Palmisano per 14 km e poi il crollo del bronzo mondiale ed europeo nel finale di una gara durissima e conclusa a tempo di record ...

Atletica - Coppa Europa marcia 2019 : i convocati dell’Italia. Antonella Palmisano la stella azzurra : “Un mix di esperienza e gioventù. Dal veterano Marco De Luca all’allievo Gabriele Gamba. Partiamo con tre punte: Stano, Palmisano e Giorgi. Massimo vuole meritarsi ad Alytus la convocazione per i Mondiali di Doha: è diventato un uomo di riferimento per gli avversari, come lo era già Antonella campionessa in carica. Eleonora per la prima volta affronta una 50 km, e lo fa in un contesto internazionale di valore: è una bella sfida che ha raccolto. ...