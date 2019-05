Anticipazioni Uomini e donne | oggi | è il giorno di Zelletta | tra Klaudia e la Paragoni

Anticipazioni Uomini e Donne : Andrea potrebbe riaccogliere la corteggiatrice Muriel Bassi : Le ultime tre puntate della stagione di Uomini e Donne saranno dedicate alle scelte dei protagonisti del Trono Classico: oggi, 29 maggio, toccherà ad Angela Nasti, che dovrà prendere una decisione tra Alessio e Luca. Domani, invece, sarà la volta di Andrea Zelletta e venerdì si concluderà con Giulia Cavaglià, ancora indecisa tra Manuel e Giulio. Al trono di Andrea sarà, dunque, riservata la diretta del giovedì, in onda su Canale 5 a partire ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Luca Daffrè ha dei dubbi su Angela : Uomini e Donne, Anticipazioni sulla scelta di Angela: Luca Daffrè dirà “no”? Mancano una manciata di ore alla scelta di Angela Nasti a Uomini e Donne. In base alle ultime Anticipazioni, lanciate dai profili social della trasmissione di Canale5, la prima a concludere il suo percorso nel Trono Classico sarà proprio la bella partenopea. In queste ore è stato lanciato un video (visibile in basso) che anticipa cosa avverrà nella villa ...

Anticipazioni Uomini e donne - puntata odierna : la Nasti in villa con Alessio e Daffrè : È finalmente tempo di scelte nel Trono Classico di Uomini e donne. Oggi 29 maggio andrà in onda su Canale 5 la puntata dedicata ad Angela Nasti, ancora alle prese con le ultime perplessità riguardanti i suoi corteggiatori Luca Daffrè e Alessio Campoli. L'episodio verrà trasmesso nel pomeriggio, a partire dalle ore 14:45, ovvero nell'orario tradizionalmente dedicato al dating show di Maria De Filippi. Nonostante i positivi riscontri delle scelte ...

Anticipazioni Uomini e Donne - Andrea Zelletta : c’è un clamoroso ritorno? : Andrea Zelletta di Uomini e Donne richiama Muriel? Le Anticipazioni Giovedì andrà in onda la scelta di Andrea Zelletta. E in questa occasione scopriremo chi il tronista del Trono Classico di Uomini e Donne vorrà al suo fianco. Ma non è finita qua perchè queste ore è circolato on line un video in cui è stato anticipato ciò che è successo in villa. Un video che ha acceso gli animi dei fan del dating. Il motivo? Ad un certo punto del video viene ...

Uomini e Donne - Anticipazioni : Chiara Nasti commenta il percorso della sorella Angela : Da domani assisteremo dopo tanti anni di nuovo alla diretta delle scelte di Uomini e Donne da parte dei tronisti del programma. Angela Nasti, Andrea Zelletta e Chiara Cavaglià, dichiareranno il nome del compagno e della compagna con la quale teoricamente vorrebbero trascorrere il resto della loro vita.A poche ore dalla scelta, su Instagram è intervenuta Chiara Nasti, sorella di Angela e nota influencer che ha preso parte al programma per ...

Uomini e Donne Anticipazioni scelta Andrea Zelletta : Muriel torna in villa? : anticipazioni Uomini e Donne, colpo di scena nella scelta di Andrea Zelletta! La scelta di Andrea Zelletta andrà in onda giovedì 30 maggio, sarà in diretta per cui le anticipazioni di Uomini e Donne non riveleranno chi sarà la fortunata. Ciò che invece già possiamo anticiparvi è un colpo di scena in villa! Il tronista […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni scelta Andrea Zelletta: Muriel torna in villa? proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Anticipazioni : Angela e Alessio nella spa in villa. Lui chiede di togliere il collegamento : Per il finale di stagione, Uomini e Donne ha scelto di mandare in onda in diretta le scelte dei tronisti Angela Nasti, Andrea Zelletta e Chiara Cavaglià. Il dating show condotto da Maria De Filippi ci mostrerà da domani 29 maggio fino al 31 le fasi conclusive del loro percorso.La villa tornerà nuovamente al centro della scelta finale. nella puntata di domani sarà di scena Angela Nasti. La ragazza è contesa da Luca Daffrè e Alessio ...

Anticipazioni Uomini e donne : i tre giorni di scelte si aprono il 29 maggio con Angela : È tempo di scelte nel Trono Classico di Uomini e donne, che in settimana chiuderà ufficialmente la stagione 2018-19 del dating show. Dopo due soli giorni dedicati agli Over, le puntate del 29, 30 e 31 maggio saranno incentrate sulla chiusura dei percorsi di Angela Nasti, Andrea Zelletta e Giulia Cavaglià. Ognuno di loro sarà il protagonista di una intera puntata pomeridiana, che verrà trasmessa in diretta per evitare la diffusione di spoiler. ...

Anticipazioni Uomini e Donne : una coppia si sposa nel Trono Over : Uomini e Donne: Mauro e Lisa tornano nel Trono Over e annunciano le nozze La stagione 2018/19 di Uomini e Donne si chiuderà con un lieto fine nel Trono Over. Dopo l’addio (questa volta definitivo) tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, oggi in studio Maria De Filippi svelerà se sono arrivati effettivamente nuovi corteggiatori per la dama di Brescia e se la donna sarà pronta a buttarsi di nuovo in amore. Il salotto rosa di UeD ospiterà ...

Anticipazioni Uomini e Donne oggi : Riccardo accusa la Platano - Luisa ritorna per Salvio : Va in onda oggi, 28 maggio, l'ultima puntata stagionale del Trono Over di Uomini e Donne. Da domani, infatti, si passerà al Trono Classico con le scelte dei tronisti Angela Nasti, Andrea Zelletta e Giulia Cavaglià. Archiviata la positiva conoscenza di Gemma Galgani con Mario, l'appuntamento odierno ripartirà da Ida Platano e Riccardo Guarnieri che continueranno a "pizzicarsi", lanciandosi pesanti accuse. Ma dopo le brutte notizie ci sarà spazio ...

Uomini e Donne Anticipazioni : Ida Platano lascia Riccardo Guarnieri : Ida Platano e Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne si sono lasciati: il motivo I sostenitori della coppia formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri dovranno fare i conti con una brutta sorpresa oggi a partire dalle 14.45. Il primo appuntamento della settimana con Uomini e Donne vedrà infatti al centro dello studio proprio la dama di Brescia e il cavaliere di Taranto. L’intenzione dell’uomo di tornare con l’ex compagna non ...

Anticipazioni Uomini e Donne : il programma terminerà a fine mese : Dopo settimane di indiscrezioni e ipotesi, c'è finalmente una data ufficiale per quanto riguarda la chiusura della stagione 2018-19 di Uomini e Donne. La guida Tv di Mediaset, infatti, ha pubblicato il palinsesto di inizio giugno, dando la certezza sulla conclusione del dating-show targato Maria De Filippi che lunedì 3 giugno non ci sarà. Quella che si apre oggi, 27 maggio, sarà dunque l'ultima settimana prima della pausa estiva durante la quale ...

Anticipazioni Uomini e donne : Andrea Zelletta dovrebbe scegliere il 30 maggio : È tempo di verdetti in una stagione di Uomini e donne abbastanza altalenante, soprattutto per quanto riguarda il Trono Classico. Gli ultimi tronisti non hanno convinto fino in fondo il pubblico da casa, che spesso ha pesantemente criticato il loro percorso affidandosi ai social network. Ma nonostante le perplessità, cresce l'attesa di conoscere le scelte di Angela Nasti, Giulia Cavaglia e Andrea Zelletta che in settimana concluderanno la loro ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Gemma Galgani avrebbe trovato l'amore con Mario : Stando alle Anticipazioni di Uomini e Donne, anche nella puntata che andrà in onda lunedì pomeriggio 27 maggio tutto si concentrerà su Gemma Galgani. Ormai la dama del parterre, che fa parte del trono over da più di sette anni è diventata la protagonista indiscussa del format. Grazie alle sue avventure amorose, la direttrice di teatro ogni settimana è al centro della scena, occupando gran parte della registrazione. La donna nelle ultime ...