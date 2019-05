Anticipazioni Un posto al sole Trama Puntate 3-7 giugno 2019 | Mariella Non Vuole Sposare

uominiedonnenews

(Di giovedì 30 maggio 2019)Unalda lunedì 3 a venerdì 7rifiuta la proposta di matrimonio di Guido. Alberto copia Roberto…Unal: nuovo confronto tra Patrizio e Rossella! Guido chiede adi sposarlo ma lei lo ferisce con un secco no! Arriva la sorella minore di Alex! Alberto, intanto, copia l’idea imprenditoriale di Roberto e la espone a Marina… Proposte rifiutate, intrighi, discussioni, equivoci, pene d’amore… è questo il mix d’ingredienti che andranno a contraddistinguere i prossimi appuntamenti della soap partenopea! Le nuoveUnal, quelle riguardanti ladelleche andranno in onda su Rai Tre da lunedì 3a venerdì 7, ci immergono in storyline davvero appassionanti! Filippo non saprà se lasciarsi coinvolgere dal progetto ...

