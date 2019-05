Annunciati gli ospiti della semifinale di The Voice of Italy il 30 maggio | da Arisa ed

500 Miglia Indianapolis 2019 - Annunciati temporali e pioggia : gara a rischio? Previsioni meteo e possibile rinvio : Oggi domenica 26 maggio è in programma la 500 Miglia di Indianapolis ma c’è il serio rischio che la gara venga rinviata: le Previsioni meteo sono infatti molto critiche e annunciano piogge consistenti proprio durante lo svolgimento dell’evento che scatterà alle ore 18.19. Ricordiamo che le vetture, infatti, corrono soltanto su gomme slick e dunque la “corsa più veloce del mondo” può andare in scena solo in perfette ...

Calcio – Annunciati i Migliori calciatori della stagione 2018-19 di Serie A : le premiazioni sui campi : La Lega Serie A ha annunciato i Migliori calciatori della stagione 2018-19 I premi di miglior portiere, difensore, centrocampista, attaccante, di miglior giovane e di migliore giocatore in assoluto saranno consegnati sui campi della 37a e 38a Giornata di Serie A Tim. Lega Serie A ha istituito, a partire da quest’anno, i riconoscimenti per i Migliori giocatori della stagione, che saranno premiati con un trofeo consegnato sul terreno ...

Concerti di Daniele Silvestri in estate - Annunciati gli appuntamenti prima del tour nei palasport : Sono annunciati i Concerti di Daniele Silvestri in estate, che non riesce a stare fermo prima del tour nei palasport e decide così di prendersi qualche occasione per tornare sul palco in vista della tournée con la quale supporterà La terra sotto i piedi, suo ultimo disco di inediti dopo il Festival di Sanremo al quale ha partecipato con Argentovivo. L'artista romano sarà quindi al Castello di Arco (TN), in cui terrà un concerto il 20 luglio ...

Annunciati gli studenti vincitori di Green Jobs - progetto didattico di educazione imprenditoriale : Si è tenuto a Milano l’evento conclusivo di Green Jobs, l’innovativo progetto di educazione all’imprenditorialità in ambito Green ed economia circolare promosso da ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa) e realizzato con il supporto didattico di Junior Achievement Italia, che ha assicurato l’adozione di un metodo scolastico volto a sviluppare percorsi di imprenditorialità nelle scuole e tra gli insegnanti, e di InVento ...

Annunciati gli ospiti del Jova Beach Party di Jovanotti - 61 nomi da tutto il mondo da Alborosie ed Ex-Otago a Boomdabash : Sono Annunciati gli ospiti del Jova Beach Party, al via dal 6 luglio a Lignano Sabbiadoro. Sono in totale 61 e provengono da tutto il mondo, ma ampio spazio è stato lasciato per i nostri artisti che raggiungeranno le spiagge per uno o qualcuno dei concerti voluti da Jovanotti in location del tutto particolari. La lista ufficiale arriva a qualche giorno dal rilascio della app ufficiale legata all'evento e che ospita una vera e propria radio ...

Annunciati i concerti del Cenerentola Tour estivo di Enrico Nigiotti : date - città e biglietti in prevendita : Il Tour estivo di Enrico Nigiotti girerà l'Italia con concerti all'aperto nelle piazze per presentare l'album Cenerentola e altre storie..., da cui è stato appena estratto un nuovo singolo dal titolo Notturna, disponibile in radio, in digital download e su tutte le piattaforme streaming dal 10 maggio. Scelto come singolo per l'airplay primaverile ed estivo, Notturna è il racconto di una notte di passione con un ritmo leggero ed orecchiabile, ...

“La notte dei re” - Annunciati i primi nomi al fianco di Totti e Figo [DETTAGLI] : ‘La notte dei Re’ entra nel vivo. Sono, infatti, stati annunciati i primi nomi che saranno a fianco di Totti e Figo nella sfida 6 contro 6 del 2 giugno a Roma, allo Stadio del Tennis del Foro Italico. Tra i compagni di Totti confermata la presenza di Andrea Pirlo e Angelo Peruzzi, protagonisti assieme all’VIII Re di Roma dei Mondiali 2006 in Germania, di Vincent Candela e di Aldair, compagni di squadra del Capitano nella ...

Annunciati i concerti europei di Ghali dopo il rilascio di I love you : info e biglietti in prevendita : Sono ufficiali i concerti europei di Ghali, da tenersi dopo il rilascio del singolo I love You che conta già su 7 milioni di streaming e con un video ufficiale che ha aperto le porte sul carcere di San Vittore nel quale è a ambientata la clip che è arrivata nel giorno stesso del brano. Il trapper di Cara Italia sarà anche uno dei protagonisti del Concerto del Primo Maggio in Piazza San Giovanni a Roma, insieme a tanti altri artisti già ...

Annunciati i concerti estivi degli Zen Circus con il nuovo singolo Canta che ti passa : info e biglietti in prevendita : Sono Annunciati i concerti estivi degli Zen Circus, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano L'amore è una dittatura. Il gruppo prenderà parte anche alla prossima edizione del Concerto del Primo Maggio a Roma del quale si sta definendo il cast proprio in queste ultime ore. Il tour prende il nome del nuovo singolo Canta che ti passa, che gli Zen Circus rilasceranno il 23 aprile, e avrà inizio dal 14 giugno a Milano per ...