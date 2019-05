Angelucci | discarica Villa Adriana non si farà mai | pronti a barricate

romadailynews

(Di giovedì 30 maggio 2019) Roma – “Ora basta, la sindaca Raggi deve dimettersi. Basta mentire ai cittadini. Roma e’ in totale emergenza rifiuti senza che l’amministrazione faccia nulla se non inventarsi ogni giorno unanuova senza un piano e andando a massacrare le periferie che gia’ versano in condizioni pietose. Il documento del 29 aprile 2019 con protocollo 31715 con cui si convoca la Conferenza dei servizi per le autorizzazioni alladi Corcolle asono il colpo finale che il M5S da a Roma. Noi, se non tornano indietro, faremo le. Lanon si fara’ mai”. Lo dichiara in una nota Mariano, vice segretario Pd Roma. L'articolonon simai,proviene da RomaDailyNews.