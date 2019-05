Ancelotti | «L’importante è la passione | noi allenatori siamo ben pagati ma non è il

ilnapolista

(Di giovedì 30 maggio 2019) Carlo, ha parlato ieri sera ai microfoni di OttoChannel: «Il mio rapporto con Napoli è normale, vivo la città come la posso vivere. Passo molto tempo fuori città, a Castel Volturno, e quando rientro la sera l’unica cosa che mi godo di Napoli è qualche ristorante o pizzeria, non è che esco molto molto, passo molto tempo davanti alla televisione, poi esco volentieri con gli amici ed i miei figli» Cosa amo di più di Napoli? «Mi piace molto il clima, l’ambiente, la socialità che ha la gente, la vista. Cosa non tollero? Io tollero tutto, ma questa città potrebbe essere più bella con qualche piccolo accorgimento, un po’ di senso civico in più da parte di tutti, ma questo è un po’ il problema italiano. Spesso vado in Canada, soprattutto nei periodi estivi, il rispetto delle cose lì è molto diverso da quello che c’è in Italia» Il Carlo...

