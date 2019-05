Ama | tecnici al lavoro per ripristino funzionalità Tmb Rocca Cencia

romadailynews

(Di giovedì 30 maggio 2019) Roma –aziendali sono impegnati per ripristinare la funzionalita’ del nastro di evacuazione degli scarti nell’impianto di trattamento meccanico biologico (Tmb) di, attualmente fermo per un guasto tecnico. Ama ha chiesto immediatamente ulteriore disponibilita’ ricettiva per i rifiuti non differenziati presso tutti gli impianti terzi gia’ utilizzati dall’azienda e rivolge un appello a tutti i cittadini e a tutte le utenze a fare al massimo grado la raccolta differenziata, separando correttamente tutti i materiali riciclabili, conferendo ciascuna frazione (organico, vetro, carta, plastica e metalli) negli appositi contenitori e non abbandonando mai rifiuti a terra. Lo scorso mese di aprile, grazie alla riduzione nella produzione di rifiuti complessiva e alla spinta della differenziata, la citta’ di Roma ha prodotto oltre 6.800 ...

