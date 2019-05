Allerta Meteo Emilia-Romagna | criticità “arancione” per piene dei fiumi e frane

meteoweb.eu

(Di giovedì 30 maggio 2019) “Per la giornata di venerdì 31 non si segnalano fenomenirologici significativi ai fini dell’. Il codice colore Arancione nell’che riguarda la zona della Pianurana Centrale è dovuto alla permanenza di livelli idrometrici al di sopra della soglia 2 nei tratti vallivi arginati del fiume Secchia, sollecitati dalla lunga sequenza delledi maggio“: la protezione civile regionale dell’ha diffuso un’per “deidei corsi minori” valida “dalle 00:00 del 31 maggio 2019 fino alle 00:00 del 1 giugno 2019“. “ARANCIONE peridraulica per le province di PR, RE, MO, BO;GIALLA peridraulica per le province di PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN; peridrogeologica per le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, ...

GassmanGassmann : @repubblica NON è allerta meteo,ma emergenza climatica!?? - DPCgov : ?? ?? #AllertaROSSA il #30maggio, per rischio idraulico in Emilia-Romagna. ?? #AllertaGIALLA in Veneto, Emilia-Romagn… - DPCgov : ??? Sapere cosa può succedere durante un’allerta è il primo passo per evitare situazioni di pericolo. L'allerta non… -