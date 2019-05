Allenatori italiani nel mondo | non solo Sarri | da Trapattoni ad Ancelotti | tutti quelli

calcioweb.eu

(Di giovedì 30 maggio 2019) Gioia immensa per Mauriziodopo la conquista dell’Europa League ieri sera contro l’Arsenal: è il suo primo trofeo in assoluto, al primo anno fuori dall’Italia. Portato in alto, quindi, il nome della nostra penisola, ma non è il. Sono stati tanti, nel corso del tempo, i tecnicia far bene oltre i confini tricolori, a dimostrazione che il “Made in Italy” in panchina funziona sempre. Al Chelseanon è stato l’unico, prima di lui ne sono passati altri che i tifosi blues ricordano bene. A Stamford Bridge è iniziato tutto con Gianluca Vialli, che in veste di allenatore-giocatore ha vinto FA Cup, Charity Shield, Coppa delle Coppe e Supercoppa Europea. Poi è stato il turno di Carloe Roberto Di Matteo che, subentrato in corsa, in pochi mesi ha vinto nel 2012 la Coppa d’Inghilterra e soprattutto la Champions ...

