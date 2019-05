Allenatore Juventus | adesso il Chelsea blinda Sarri e i bianconeri aspettano la finale di

Il punto sul nuovo Allenatore della Juventus : Sarri sarebbe in pole : La Juventus, campione d'Italia per l'ottava volta consecutiva, ha deciso di non proseguire l'avventura con Massimiliano Allegri la prossima stagione e sta cercando di capire quale profilo sarà quello giusto per la panchina. In questi giorni si fanno molti nomi tra cui quelli di Maurizio Sarri, Pochettino, Simone Inzaghi e anche quello di Guardiola, nonostante il tecnico abbia detto più volte di non voler allenare la Juventus, la pista non è del ...

Marino : 'L'Allenatore della Juventus per me sarà uno straniero che è abituato a vincere' : I tifosi della Juventus sono in fermento per sapere chi sarà il loro nuovo tecnico. Le voci che circolano sono molteplici e di certezze sembrano essercene molto poche. C'è chi dice che Maurizio Sarri sia il candidato numero uno e chi invece sostiene le piste che portano a Mauricio Pochettino o addirittura a Pep Guardiola. I rumors intorno all'allenatore catalano si sono un po' spenti dopo le smentite che sono arrivate la scorsa settimana. Del ...

Allenatore Juventus - Pierpaolo Marino conferma le indiscrezioni di CalcioWeb su Klopp : “Arriverà un allenatore straniero” : Anche Pierpaolo Marino, intervenuto a Radio Sportiva, ha parlato del futuro allenatore della Juventus, confermando le indiscrezioni di CalcioWeb sul nome di Klopp. Quello del manager tedesco è il nome che la nostra redazione, dopo aver raccolto delle informazioni da fonti certe, sta portando avanti da oltre dieci giorni. Un nome che i media snobbano ma che potrebbe essere il perfetto sostituto di Massimiliano Allegri. Klopp continuerebbe ...

Guardiola nuovo Allenatore Juventus?/ Il precedente CR7 aumenta le speranze... : Guardiola nuovo allenatore Juventus? Le ultime notizie, le voci e le indiscrezioni sulla possibilità che il tecnico catalano firmi con i bianconeri.

Sarri nuovo Allenatore Juventus?/ Rambaudi : 'Preparerà la strada a Guardiola...' : Sarri nuovo allenatore della Juventus? Dall'Inghilterra giungono voci di un'intesa di base tra il tecnico del Chelsea e la Vecchia Signora.

SARRI NUOVO Allenatore JUVENTUS?/ Litigio con David Luiz - preso a calci il... : SARRI NUOVO ALLENATORE della JUVENTUS? Dall'Inghilterra giungono voci di un'intesa di base tra il tecnico del Chelsea e la Vecchia Signora.

Allenatore Juventus - Klopp : “La Serie A è un campionato molto attraente - guardo le partite e considero l’Italia un Paese bellissimo” : Nel media-day del Liverpol in vista della finale di Champions League, Jurgen Klopp ha parlato delle voci che lo vorrebbero alla Juventus. Il tecnico tedesco non ha escluso un suo approdo in Italia, confermando le indiscrezioni che CalcioWeb porta avanti da oltre una settimana, ai microfoni di Sky Sport: “La Serie A è un campionato molto attraente. L’Italia è un Paese bellissimo, guardo le partite e considero interessante il ...

Panchina Juventus - dall’Inghilterra : “Io Allenatore della Juve? Cavolate” : Panchina Juventus – Tanti nomi si susseguono negli ultimi giorni, da Sarri a Guardiola fino ad arrivare addirittura a Mourinho, nemico giurato dei tifosi bianconeri. Dopo l’addio di Max Allegri alla Juventus, i bianconeri sono alla ricerca di un nuovo allenatore su cui puntare per le prossime stagioni. Se Sarri sembra il nome più probabile, […] More

Allenatore Juventus - si avvicina Chelsea-Arsenal ma le attenzioni dei bianconeri sono rivolte a Tottenham-Liverpool : tutto su Klopp : Allenatore Juventus – Il campionato di Serie A è andato in archivio ma la Juventus è ormai da diverso tempo alla ricerca del nuovo Allenatore dopo l’addio con Massimiliano Allegri. Il ciclo con il tecnico era finito ormai da un pò e l’addio è sembrato ritardato, la scelta è stata inevitabile dopo la brutta Champions League disputata e gli importanti investimenti estivi del club bianconero che non sono stati sfruttati al ...

Allenatore Juventus - Moggi conferma le indiscrezioni di CalcioWeb : “occhio a Klopp…” : E’ il nome che CalcioWeb sta portando avanti con insistenza da più di una settimana in merito al successore di Allegri sulla panchina della Juventus: Jurgen Klopp. Ed è lo stesso nome che evidenzia, in un’intervista a margine della prima edizione del premio “Inside the sport” organizzato a Napoli dal Movimento Cristiano Lavoratori, l’ex dirigente bianconero Luciano Moggi. Ecco le sue ...

Enrico Fedele : 'Allenatore Juventus - mi danno per certo Maurizio Sarri' : In attesa delle finali di Europa League e di Champions League (previste rispettivamente per mercoledì 29 maggio e sabato 1 giugno), la Juventus continua a lavorare sul mercato alla ricerca dei giocatori ideali per incrementare ulteriormente il tasso tecnico della rosa. Molte trattative, però, si delineeranno solo dopo l'arrivo del nuovo tecnico, che potrebbe essere Maurizio Sarri. La maggior parte delle indiscrezioni rilasciate in questi ultimi ...

Allenatore Juventus - Chiellini interviene sull’argomento : la sua risposta : E’ il tema caldo in casa Juve e non solo. Dopo l’addio di Allegri, chi sarà il nuovo tecnico bianconero? Tanti nomi circolano ormai da settimane, la redazione di CalcioWeb ha preso una sua posizione ormai da tempo, posizione che porta dritta a Jurgen Klopp. Nel frattempo, sull’argomento è intervenuto il difensore e capitano dei bianconeri Giorgio Chiellini, poco prima del calcio d’inizio della “Partita del ...

Nuovo Allenatore Juventus - non solo Sarri : tornano in corsa due big : Nuovo allenatore Juventus – La telenovela sul successore di Allegri continua. Da Pochettino a Guardiola fino ad arrivare a Sarri e addirittura Mourinho, sono tanti i nomi che sono stati fatti. Però nelle ultime ore alcuni in particolare stanno prendendo quota, non solo Sarri, che secondo tutti i principali giornali italiani è in vantaggio. Occhio […] More

Allenatore Juventus - arrivano conferme su Klopp : e quelle parole di Paratici… : Allenatore Juventus – Prende sempre più piede l’ipotesi Jurgen Klopp sulla panchina bianconera la prossima stagione. Piano piano tutti i nodi vengono al pettine: smascherata la bufala Guardiola, che secondo alcuni aveva già firmato, a dare conferma che il catalano non sarà l’Allenatore della Juventus nella prossima stagione arrivano le parole di Fabio Paratici: “Con Guardiola non abbiamo mai avuto contatti e mai ci ...