Allarme Ong:nessun aiuta gommone da 24h

Uncon a bordo tra gli 80 e i 90 migranti si trova in difficoltà a largo della Libia da ieri mattina e nonostante l'sia stato dato a tutte le autorità e vi siano delle unità nelle vicinanze,o è ancora intervenuto per portare soccorso. Lo denunciano le Ong rivolgendosi alla Marina Militare Italiana che avrebbe il pattugliatore 'Cigala Fulgosi' a poca distanza dalla zona dove si trova l'imbarcazione. " Le persone sono in grave pericolo,scrive su twitter Alarm Phone. "C'è bisogno di un intervento urgente".(Di giovedì 30 maggio 2019)