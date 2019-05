Alena Seredova confessa | Se Alessandro mi chiedesse di sposarlo | magari direi

Alena Seredova nuda in bagno. I fan si scatenano : «Gigi Buffon - ma che hai fatto?!» : Con un post Alena Seredova ha scatenato i suoi fan su Instagram. La modella ed ex moglie di Gigi Buffon , attualmente fidanzata col manager Alessandro Nasi, ha pubblicato sul social una foto che la...

Alena Seredova nuda in bagno. I fan si scatenano : «Gigi Buffon - ma che hai fatto?!» : Con un post Alena Seredova ha scatenato i suoi fan su Instagram. La modella ed ex moglie di Gigi Buffon, attualmente fidanzata col manager Alessandro Nasi, ha pubblicato sul social una foto che la vede nuda, ma senza mostrare nulla, prima di fare un rilassante bagno. Lo scatto è accomagnato dalla didascalia: “Momento che aspetto tutto il giorno…. tuffarmi nella mia #senzacuffia #miluju ”. La foto ha fatto i l pieno di like, ma soprattutto ...