Albania | il primo festival di musica elettronica sarà una riscoperta per tutti

(Di giovedì 30 maggio 2019) Un tempo erano loro a cercare riparo sulle nostre coste. Il regime comunista di stampo paranoide di Enver Hoxha si era frantumato e sciolto come un grumo di illusioni a un sole non dell’avvenire. E aveva lasciato sul campo solo una distesa infinita di macerie psicologiche ed economiche. D’altronde il dittatore rosso aveva pensato più che altro alla propaganda, e a dotare la sua nazione di centinaia di migliaia di costosi bunker antiatomici. Mica a investire veramente e seriamente nell’industria, nel terziario o nell’agricoltura. Restava uno scenario di povertà generalizzata e senza fondo. L’unica possibilità superstite era oramai quella di partire, di fuggire via. Soprattutto i più giovani. E quale poteva essere la destinazione del cuore, introiettata dopo essersi sorbiti tonnellate di programmi della nostra tv commerciale, se non l’Italia? Ancora oggi siamo molto amati da quelle ...

