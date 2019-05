AISM | 122mila italiani con sclerosi multipla

meteoweb.eu

(Di giovedì 30 maggio 2019) Sono 122 mila gliconma l’assistenza non è uguale per tutti: spesso dipende solo dalla parte del Paese in cui si abita. I dati del barometro dell’Associazione italiana) 2019, presentati oggi a Roma, mettono in evidenza le difficolta dei malati che spesso devono pagare di tasca propria i farmaci per i sintomi, non riescono ad accedere alla riabilitazione. E l’associazione, in congresso nella capitale in occasione della Giornata mondiale dedicata alla malattia, lancia un appello alle Istituzioni per istituire un percorso di presa in carico globale (Pdta) nazionale, un Registro nazionale di malattia e per garantire a tutti l’accesso a farmaci e terapie. La, denuncia l’sulla base della sua ‘fotografia’, è un’emergenza sanitaria e sociale che richiede l’impegno di tutti, nessuno escluso: le ...

AISM_onlus : RT @MinisteroSalute: La #sclerosimultipla colpisce 122mila persone solo in Italia. #MyInvisibleMS è la campagna di sensibilizzazione mondia… -