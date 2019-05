Aia ritira spinacine | rischio plastica

dilei

(Di giovedì 30 maggio 2019) Aia ha annunciato il ritiro delleperché potrebbero contenere dei frammenti di, dannosi per la salute. L’annuncio arriva proprio dall’azienda alimentare, che ha rivelato il richiamo di 2 lotti di prodotti. Nello specifico si tratta delledi pollo e tacchino e dei Bigger XXL di tacchino. L’avviso è stato inoltre diffuso dal Ministero della Salute che ha però parlato esclusivamente del ritiro dal commercio in tutti i punti vendita della toscana dellenella confezione da 220 grammi. Non è la prima volta che un prodotto vieneto dal mercato a scopo preventivo per evitareper la salute dei consumatori. Qualche mese fa il pericolo Listeria aveva causato il richiamo di numerosi alimenti, fra cui il minestrone surgelato Findus, il prosciutto cotto Fiorucci e diversi marchi di salmone affumicato. Quali sono i prodotti Aia ...

