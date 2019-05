Aia ritira Spinacine | rischio plastica

Spinacine Aia ritirate dal mercato : lotti interessati e cosa fare in caso di acquisto : Si fa un gran parlare delle Spinacine AIA ritirate dal mercato insieme ad un altro prodotto dello stesso produttore del settore food, ossia la Bigger Cotoletta di tacchino XXL. Doveroso dunque chiarire le motivazioni dell'intervento e pure cosa è possibile fare nel caso in cui l'acquisto dei prodotti sia stato già effettuato in negozio. Precisiamo fin da subito che l'operazione è partita volontariamente dal produttore e non imposta come ...

Aia ritira dal mercato spinaccine e cotolette : potrebbero contenere plastica : Aia ha richiamato dal mercato due lotti di prodotti, le spinaccine e delle cotolette di tacchino impanate perché potrebbero contenere frammenti di plastica. L’avviso ai consumatori è stato dato mercoledì dall’azienda e dal Ministero della Salute. Il richiamo è stato deciso da Aia a seguito delle procedure di autocontrollo e riguarda esclusivamente i seguenti prodotti: “Spinacine Aia” da 220 grammi e 440 grammi (lotto 07258020) con ...

