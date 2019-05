Aia ritira Spinacine e cotolette | possibile presenza di plastica

Aia ritira alcuni lotti di spinacine e cotolette : potrebbero contenere pezzi di plastica : Un nuovo ritiro a scopo precauzionale interessa tre tipologie di prodotti molto popolari tra i consumatori che potrebbero essere seriamente dannosi per la salute. Sono a rischio le spinacine e le cotolette realizzate da AIA che, come ha fatto sapere la stessa azienda alimentare, potrebbero racchiudere all’interno dei frammenti di plastica bianca. In particolare sono interessate a questa allerta le spinacine di pollo e tacchino e la cotoletta in ...