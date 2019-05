Aia ritira dal mercato spinaccine e cotolette | potrebbero contenere plastica

Spinacine Aia ritirate dal mercato : potrebbero contenere plastica : Spinacine Aia ritirate dal mercato . Il ministero della Salute ha emesso un «richiamo per rischio fisico», come si legge sull’avviso pubblicato sul sito del Ministero della Salute, che annuncia il ritiro dagli scaffali di supermercati e negozi di due prodotti del marchio AIA, le Spinacine in confezione da 2 e da 4 (denominate al commercio rispettivamente A2926 e B4003) e le cotolette Bigger XXL designate B3973. Con «rischio fisico» si intende che ...

Aia ritira alcuni lotti di spinacine e cotolette : potrebbero contenere pezzi di plastica : Un nuovo ritiro a scopo precauzionale interessa tre tipologie di prodotti molto popolari tra i consumatori che potrebbero essere seriamente dannosi per la salute. Sono a rischio le spinacine e le cotolette realizzate da AIA che, come ha fatto sapere la stessa azienda alimentare, potrebbero racchiudere all’interno dei frammenti di plastica bianca. In particolare sono interessate a questa allerta le spinacine di pollo e tacchino e la cotoletta in ...