Aia ritira cotolette e spinacine | Potrebbero contenere plastica

ilgiornale

(Di giovedì 30 maggio 2019) Francesca Bernasconi Aiai prodotti di due lotti, a seguito di un controllo sulla produzione "Potrebbereoframmenti dibianca". L'annuncio arriva dal sito ufficiale di Aia, che informa il ritiro delle confezioni di due lotti di. Infatti, gli autocontrolli effettuati nei siti dove vengono prodotti i due alimenti panati hanno rilevato "la possibile presenza di frammenti dibianca". Il richiamo riguarda due lotti: leAia, per il lotto 07258020, nelle confezioni da 2 e 4 pezzi, e leBigger XXL, per il lotto 07258011, entrambe con data di scadenza l'8 giugno 2019. L'azienda informa di aver deciso "volontariamente e in via precauzionale" circa il ritiro dei prodotti "incriminati", che verranno tolti dagli scaffali dei supermercati, e invita i consumatori "che avessero già acquistato un prodotto ...

Agenzia_Ansa : Rischio frammenti di plastica, Aia ritira precauzionalmente due lotti di spinacine e cotolette - Corriere : Aia ritira Spinacine e cotolette: potrebbero contenere plastica - ilpost : AIA ritirerà le cotolette di tacchino XXL e le Spinacine perché potrebbero contenere plastica -