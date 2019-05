Agli Uffizi | aperte 14 nuove sale dedicate ai capolavori del ' 500

Giornata Internazionale della Luce : da Leonardo Agli Uffizi - i laser danno nuova vita alle opere d’arte : Dalla scienza alla cultura, dalla medicina allo sviluppo sostenibile, per arrivare fino all’arte: come ricorda la Giornata Internazionale a essa dedicata dall’UNESCO, sono molti gli ambiti in cui la Luce e le sue tecnologie hanno apportato un contributo fondamentale. Proprio in concomitanza con la Giornata del 16 maggio, l’italiana Quanta System, controllata da El.En. SpA (Borsa Italiana ELN.MI) e leader a livello mondiale nella ricerca e ...

Salute : vittima della sindrome di Stendhal torna Agli Uffizi dopo il malore : vittima della sindrome di Stendhal, torna agli Uffizi per completare la visita incompiuta dopo che 4 mesi fa si era accasciato al suolo mentre ammirava un capolavoro del Rinascimento. Nella mattina del 15 dicembre Carlo Olmastroni, pensionato 68enne residente a Bagno a Ripoli, in visita alla Galleria di Firenze ebbe un malore davanti alla Venere di Botticelli, cadendo a terra in mezzo alla folla dei visitatori in sala. Colpito da un arresto ...

Andò in arresto cardiaco Agli Uffizi : salvato - ora può vedere la Venere del Botticelli : Lo scorso 15 dicembre visitò gli Uffizi per vedere la Venere del Botticelli, capolavoro assoluto e celeberrimo dell'arte mondiale. Ma ebbe un malore proprio nella struttura museale. Andò in arresto ...

Notre-Dame - 314 i tesori italiani a rischio. Da Villa Adriana Agli Uffizi - ecco l'elenco. Bonisoli : 'Per l'antincendio 110 milioni' : ... il nostro Paese vanta il più grande patrimonio d'arte al mondo, ma la sua protezione, pur prevista delle leggi, non è minimamente garantita. Non a caso l'Italia vanta vari "precedenti" in fatto di ...

Notre-Dame - 314 i tesori italiani a rischio. Da Villa Adriana Agli Uffizi - ecco l’elenco. Bonisoli : “Per l’antincendio 110 milioni” : Dalla Cappella Palatina degli Uffizi di Firenze all’Archivio di Stato di Venezia, fino a Villa Adriana e al Pantheon di Roma. Sono almeno 314 i monumenti italiani che non hanno misure antincendio adeguate alle norme. E sono solo una parte del censimento, cioè quelli oggetto di un “piano straordinario” appena finanziato dal Mibac con 109,4 milioni di fondi europei. All’appello mancano ancora sei regioni, ma questo elenco che il ...

A sorpresa Elton John a Firenze in visita Agli Uffizi nonostante la distorsione alla caviglia : Elton John a Firenze per una sorpresa agli Uffizi ai quali non ha voluto rinunciare nonostante i problemi alla caviglia che lo hanno costretto a muoversi su una sedia a rotelle. L'artista ha quindi trascorso una mattinata diversa dal solito all'insegna dell'arte ma anche della storia della quale è intrisa lo storico museo fiorentino. Prossimo a una serie di concerti in Italia per il tour d'addio, Elton John ha visitato gli Uffizi ...