Aerospazio | Di Pippo | “Portare a tutti i benefici delle nostre attività”

(Di giovedì 30 maggio 2019) “Questo è proprio lo scopo di quello che facciamo noi all’Onu, all’ufficio per gli affari dello spazio extra atmosferico: cercare di portare iattività spaziali, quindi ricerca, tecnologia, servizi e applicazioni, ai cittadini”. Lo ha detto Simonetta Di, astrofisica, direttrice del dell’ufficioNazioni Unite per gli affari dello spazio extra-atmosferico, che e’ intervenuta nel workshop organizzato dal Distretto tecnologico aerospaziale (Dta), dall’Agenzia spaziale italiana (Asi) e da quella europea (Esa) dal titolo “Space cybersecurity for smart cities”. “Ovviamente non parliamo soltanto dei Paesi sviluppati, ma anche di quelli in via di sviluppo ed emergenti, dove in realta’ dello spazio non hanno le stesse conoscenze che abbiamo nei Paesi piu’ sviluppati. Posso fare alcuni esempi: ...