Addio Carmine Caridi | morto Carmine Rosato de Il padrino

(Di giovedì 30 maggio 2019) Si è spento il 29 maggio all’età di 85 anni l’attore statunitense, noto per aver interpretato il malavitosonel film “Il: Parte Seconda” del regista Francis Ford Coppola.è deceduto all’ospedale Cedars-Sinai di Los Angeles, dove era stato ricoverato in coma dopo una caduta accidentale. Chi erade IlNato a New York il 23 gennaio 1934 aveva ottenuto grande popolarità con la seconda parte de “Il” (1974), dove Coppola gli aveva fatto vestire i panni di. L’attore era apparso anche nel terzo capitolo del film nei panni di Albert Volpe. Come svelato dal produttore Robert Evans,era stato la prima scelta del regista Francis Ford Coppola per la parte di Sonny Corleone nel primo film de “Il” (1972), ma fu sostituito con James Caan ...

