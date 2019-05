A Matera un archivio di 100mila foto | da Pasolini | a Levi e

huffingtonpost

(Di giovedì 30 maggio 2019) Lo raccontava prima di morire: “Ho undiscatti più o meno in bianco e nero...”. E lì dentro c’è un vero e proprio tesoro che ora il film di David Grieco ‘Notarangelo ladro di anime’, presentato quest’anno al Bifest a Bari, riporta alla luce almeno in parte. Domenico Notarangelo è uno di queigrafi poco conosciuti a livello nazionale, che però ha lasciato una mole di materiale (non solo, ma anche libri, molti pubblicati in vita, altri già pronti da dare alle stampe) degno delle migliori cronache nazionali. Pierpaolo, Carloe tutti i ‘gioielli’ della Basilicata degli anni 60-70, die i suoi Sassi: nelledi questa specie di incrocio nostrano tra Cartier-Bresson e Salgado ci sono i ‘vip’ e i quelli che mai avrebbero pensato di ...

