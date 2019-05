A Catania la campagna CoEhar per smettere di fumare sull’autobus

meteoweb.eu

(Di giovedì 30 maggio 2019) Grazie alla collaborazione tra il(il Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo dell’Università degli Studi di), LIAF (Lega Italiana Anti Fumo) e AMT (Azienda Metropolitana Trasporti), dal 27 Maggio al 9 Giugno i mezzi pubblici del trasporto pubblico della città etnea ospitano ladi comunicazione “Io (sono) Astuto”. Con un gioco di parole in dialetto siciliano, si invitano i fumatori a spegnere la sigaretta e a prendere la scelta più giusta per la propria salute. Questi sono infatti i contenuti del progetto: i fumatori, possessori di abbonamento, possono prenotare una consulenza gratuita entro il 1° luglio 2019 perdicontattando direttamente gli specialisti delal numero dedicato: 347 8663658. Gli abbonati AMT, affetti da particolari patologie (come ipertensione arteriosa o diabete) possono partecipare gratuitamente a specifici ...

