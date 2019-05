90enne ruba tiramisù al supermercato | glielo pagano i poliziotti e gli fanno anche la

90enne ruba tiramisù al supermercato. La polizia glielo compra e gli fa la spesa : Aveva fame ma non il denaro per procurarsi da mangiare, così un 90enne ha cercato di portare via una porzione di tiramisù da un supermercato di Roma. Varcando la soglia del negozio, l’uomo è stato bloccato dai vigilanti che hanno allertato la polizia. Ma le forze dell’ordine non hanno preso provvedimenti, comprando il dolce all’anziano e facendogli la spesa. A riportare la vicenda è Fanpage.Quando le ...