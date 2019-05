5 discipline per il benessere psicofisico disponibili al RiminiWellness 2019

Blastingnews

(Di giovedì 30 maggio 2019) L'Italia è un Paese di 'sportivi', seconda in Europa solo alla Germania in termini di attività sportive non agonistiche e numero di appassionati. Dal censimento 2017 sulle strutture destinate al fitness, come le palestre specifiche o i complessi sportivi dove sono praticati anche altri sport, in Italia sono presenti 8.114 centri, con un fatturato annuale di 10 miliardi di euro. Gli italiani che svolgono attività di gruppo o gestite dal personal trainer durante la settimana sono 18 milioni, principalmente in Lombardia dove il 19% degli abitanti è appassionato di fitness, Veneto 11%, Emilia Romagna e Lazio 10%. Negli ultimi anni, è in crescita il turismo wellness nei centri termali e del, presenti nel territorio italiano come in Umbria e in Toscana, il cui giro di affari è di circa 2 miliardi di euro ogni anno. All'interno delle aree della 14esima edizione del...

