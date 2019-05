4-1 all’Arsenal | Chelsea vince l’Europa League

ilfogliettone

(Di giovedì 30 maggio 2019) Ildi Sarri batte 4-1 a Baku l'Arsenal e fa sua l'Europa. In gol Giroud, Pedro e doppietta di Hazard per i 'blues', Iwobi per i 'gunners'. Un poker da sogno, una serata da incorniciare. Ildi Maurizio Sarrila sua seconda Europadella storia, travolgendo l'Arsenal per 4-1 nel derby londinese. All'Olympic Stadium di Baku il tecnico italiano alza al cielo il suo primo trofeo della carriera, ringraziando una prestazione perfetta dei suoi uomini nel corso di un secondo tempo dominato. Decidono la doppietta di Hazard oltre ai sigilli di Giroud e Pedro, mentre e' vano il bel gol di Iwobi tra le fila dell'Arsenal. Le squadre si conoscono, non hanno bisogno di studiarsi tra loro, seppur i primi minuti di gioco fanno presagire proprio questo.I 'gunners' sembrano molto piu' pimpanti e al 9' spaventano i blues con Aubameyang, che raccoglie una respinta ...

