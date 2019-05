ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2019) “Buonaministro.and love”. La senatrice di Fratelli d’Italia, Isabella Rauti, ha fortemente criticato la ministra della Difesa, Elisabetta, per aver scelto, come tema della parata del 2, l’inclusione., nella replica al Senato, ha spiegato che l’inclusione riguarda “chi fa parte o ha fatto parte delle forze armate. Inclusione significa che per la prima volta parteciperanno i civili della Difesa, la Riserva selezionata e quelli che si sono ammalati durante il servizio e sono passati al ruolo civile”. Per questo, ha concluso la ministra “il tema che ha ispirato i festeggiamenti è del tutto coerente con la vocazione dei militari e coi valori costituzionali”. Ignazio La Russa, tuttavia, ha replicato contrariato: “Si è vergognata di aver fatto capire che questa storia dell’inclusione fosse ...

fgiandi82 : RT @Tizzy44196287: #2giugno la ministra Trenta fa le corna(“amore”)in aula. Contestata con i tricolori da FdI ???? HA SBAGLIATO LAVORO....… - Noovyis : Un nuovo post (2 giugno, FdI contro Trenta: “Buona festa buonista, peace and love”. Lei fa il segno della pace. Ma… - fattoquotidiano : 2 giugno, FdI contro Trenta: “Buona festa buonista, peace and love”. Lei fa il segno della pace. Ma finisce con le… -