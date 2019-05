WhatsApp bandito dai device Huawei e Honor? Facciamo chiarezza

optimaitalia

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Il ban del governo USA rivolto aicontinua largamente a far discutere, questa volta in relazione ad una tematica che potrebbe (utilizziamo il condizionale perché nulla ancora è stato deciso, ci teniamo a chiarirlo fin dalle prime battute di questo articolo di approfondimento) stravolgere l'esperienza di utilizzo quotidiana di milioni di user. La domanda sorge quasi spontanea: così come sarà (o per lo meno come dovrebbe essere visto lo stato attuale delle cose) per la licenza Android, cui fino al 19 agosto è stata semplicemente concessa una proroga temporanea da parte di Google nei confronti del produttore cinese, anchesaràdagli, trattandosi di un'applicazione sviluppata da aziende USA? La questione è stata sollevata dal portale tedesco 'derwesten.de': non possiamo negare abbia il suo senso, sebbene l'epilogo della vicenda ...

