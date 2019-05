Volley femminile | Nations League 2019 Italia-Usa | la partita della verità Azzurre per

Italia-USA Volley femminile - Nations League : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Prosegue questa sera con un impegno decisamente delicato l’avventura della Nazionale italiana nella Nations League 2019 di volley femminile. Dopo aver raccolto quattro vittorie consecutive nelle prime quattro partite e aver superato la Repubblica Dominicana all’esordio nella tappa italiana, le ragazze allenate da Davide Mazzanti si troveranno di fronte gli Stati Uniti, campioni in carica nella prestigiosa competizione internazionale. ...

Volley femminile - Nations League 2019. Mazzanti : “Contento della vittoria - domani serve di più contro gli USA” : L’Italia ha conquistato la quarta vittoria consecutiva nella Nations League 2019 di Volley femminile, le azzurre hanno sconfitto la Repubblica Dominicana per 3-1 al PalaZoppas di Conegliano. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dai protagonisti ai microfoni della FederVolley. DAVIDE Mazzanti: “Sono soddisfatto di questa vittoria, anche se nel corso della partita non sono mancati i momenti di difficoltà. La partita di questa sera dimostra ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia-Dominicana 3-1 - le pagelle delle azzurre. Sorokaite e Bosetti ok - stoccata di Egonu : L’Italia ha sconfitto la Repubblica Dominicana per 3-1 nel quarto match valido per la Nations League 2019 di Volley femminile, le azzurre si sono imposte autorevolmente al PalaZoppas di Conegliano e hanno infilato il quarto successo consecutivo nel torneo. Di seguito le pagelle delle ragazze del CT Davide Mazzanti. INDRE Sorokaite: 7. Fatica in attacco (32%) soffrendo i muri delle avversarie ma è indemoniata al servizio (4 aces, spesso ...

LIVE Italia-Repubblica Dominicana 1-0 Volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA. Le azzurre avanti anche nel secondo set : 16-13 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Repubblica Dominicana, match valido per la Nations League 2019 di volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo al PalaZoppas di Conegliano, di fronte al proprio pubblico andranno a caccia della quarta vittoria consecutiva dopo il tris messo a segno settimana scorsa in Polonia. La nostra Nazionale vuole proseguire nella sua striscia trionfale e cerca un nuovo successo per inseguire con ...

Volley femminile : programma della VNL dal 28 al 30 maggio - si parte con la Rep. Dominicana : Il fitto calendario della Volleyball National League femminile ci presenta per questa seconda tappa, che verrà giocata tra martedì 28 maggio e giovedì 30 maggio, molte partite interessanti tra cui tre match della nazionale azzurra allenata da coach Mazzanti. In questa seconda settimana di competizioni scenderanno in campo le sedici squadre partecipanti in quattro località differenti sparse per il mondo. L'Italia avrà il vantaggio di giocare le ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia-Dominicana - azzurre a caccia del quarto successo. Tornano tutte le big a Conegliano : L’Italia verrà abbracciata dal folto pubblico del PalaZoppas di Conegliano dove questa sera (ore 20.00) le azzurre affronteranno la Repubblica Dominicana in un match valido per la Nations League 2019 di Volley femminile. Primo appuntamento casalingo per la nostra Nazionale reduce da tre vittorie consecutive ottenute settimana scorsa in occasione della prima tappa disputata a Opole, le ragazze del CT Davide Mazzanti si sono imposte contro ...

Italia-Repubblica Dominicana Volley femminile - Nations League : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Oggi martedì 28 maggio si gioca Italia-Repubblica Dominicana, match valido per la Nations League 2019 di volley femminile. Incomincia la seconda settimana di gare, la nostra Nazionale è pronta per scendere in campo al PalaZoppas di Conegliano dopo aver infilato tre vittorie consecutive a Opole: le ragazze del CT Davide Mazzanti se la dovranno vedere contro l’ostica compagine caraibica, l’obiettivo è ovviamente quello di ottenere il ...

Volleyball Nations League : domani l’Italia femminile in campo contro la Rep. Dominicana : La Nazionale italiana femminile di pallavolo sarà impegnata domani in quel di Conegliano nel secondo round della Volleyball Nationas League Conegliano. Giornata di vigilia per la nazionale italiana femminile, da domani impegnata alla Zoppas Arena di Conegliano nel secondo round della Volleyball Nationas League femminile. La prima avversaria delle azzurre di Davide Mazzanti sarà la Repubblica Dominicana (ore 20, diretta streaming su ...

Volley femminile - Nations League 2019 Conegliano. Tris di top team in Veneto per prendersi la final six : La partenza, nonostante le assenze, è stata positiva per l’Italia del Volley al femminile nella Nations Volley League ma da domani si fa sul serio in tutti i sensi. Non che in Polonia si sia scherzato ma la seconda settimana delle pool della manifestazione itinerante che ha sostituito il Gran Prix si preannuncia la più interessante per la squadra di Davide Mazzanti, per tre motivi. Il primo è che l’Italia giocherà la prima partita ...

Volley femminile - Conegliano presenta il tris d’acquisti : Paola Egonu - Indre Sorokaite - Chiaka Ogbogu con le Pantere! : Conegliano ha fatto le cose in grande in questa prima parte di Volley mercato e oggi ha presentato tre acquisti da urlo: Paola Egonu, Indre Sorokaite, Chiaka Ogbogu. Le Pantere si rafforzano grazie a questi acquisti di primissimo piano e puntano a vincere tutto dopo aver conquistato lo scudetto e aver disputato la Finale della Champions League. Paola Egonu, opposto della nostra Nazionale e tra le migliori giocatrici al mondo, ha lasciato Novara ...

Volley femminile - Nations League 2019 a Conegliano : l’Italia sfida Dominicana - USA e Serbia. Programma - orario e tv : Dopo la convincente prestazione offerta nella prima tappa in Polonia, prosegue il cammino della Nazionale italiana nella Nations League 2019 di Volley femminile. Le ragazze di Davide Mazzanti hanno dimostrato carattere e determinazione conquistando tre vittorie contro Polonia, Thailandia e Germania nonostante le numerose assenze, ma nel secondo appuntamento in Programma a Conegliano a partire da domani il livello delle avversarie si alzerà ...

Volleyball Nations League femminile - tutti i risultati della prima settimana di gare : Al termine della prima settimana di gare della Volleyball Nations League femminile si cominciano a delineare le prime favorite Si è conclusa la prima settimana di gioco della Volleyball Nations League femminile, di seguito il riepilogo dei risultati e la classifica generale. I risultati del 1° round (21-23 maggio) Pool 1 – Opole, Polonia 21/5: Tailandia-Germania 3-0 (26-24, 25-19, 25-22), Polonia-Italia 2-3 (15-25, 22-25, ...

Volley femminile - Nations League 2019 : l’Italia vince e convince senza le big - tre successi di lusso e tante novità : Tre vittorie, otto punti incamerati, buon gioco espresso e prestazioni confortanti: l’Italia torna con questo bottino da Opole dove ha incominciato al meglio la Nations League 2019 di Volley femminile, la nostra Nazionale non ha steccato in Polonia ed è praticamente stata perfetta anche se siamo soltanto all’inizio della stagione. Nonostante l’assenza di tantissime big, le ragazze del CT Davide Mazzanti sono riuscite a ...