Volley femminile | Nations League 2019 | Italia-USA 2-3 | le pagelle delle azzurre Pietrini

(Di mercoledì 29 maggio 2019) L’è stata sconfitta dagli USA al tie-break nel match valido per ladi, lesi sono dovute arrendere al PalaZoppas di Conegliano e sono così incappate nella prima sconfitta nel torneo dopo quattro vittorie consecutive. Di seguito leragazze del CT Davide Mazzanti. INDRE SOROKAITE: 7. Top scorer con 22 punti (3 aces), quando scalda il braccio non ce n’è per nessuno e riesce sempre a fare la differenza. Si nasconde in alcuni frangenti e l’ne soffre ma ha ribadito ancora una volta di essere un opposto affidabile su cui poter contare anche a questi livelli. ELENA: 7. Si è scatenata al servizio nel terzo set, picchia tanto nel fondamentale e trova anche 2 aces nell’arco dell’intera partita, si fa ammirare in attacco con colpi da ogni posizione: la giovane schiacciatrice, entrata in ...

