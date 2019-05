Non è bello fare satira sulla vita privata delle persone! La stoccata di Carmen Russo a Luciana Littizzetto

La consorte di Enzo Paolo Turchi ed ex-naufraga de L'Isola Dei Famosi ha quindi voluto rispondere alle critiche ricevute sulla sua maternità raggiunta all'età di 54 anni, rivelando a "Vieni da me" di aver tentato l'adozione: “Se mi hanno ferito le critiche sulla mia maternità? L’adozione sarebbe stata difficile. Anche per la burocrazia. Poi bisogna essere pronti. Io sono diventata mamma seguendo la crescita di mia figlia. E’ difficile diventare mamma prendendo in adozione un bambino di 14 anni. Noi poi abbiamo anche tentato l’adozione, ma la burocrazia era veramente lunga e difficile”.

