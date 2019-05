Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2019 ore 18 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 29 MAGGIO 2019 ORE 17.35 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA, CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E CASILINA. PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24, LUNGHE CODE DALLA TANGENZIALE EST FINO AL RACCORDO IN USCITA. QUALCHE PROBLEMA POI SULLA CASSIA VEIENTANA, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 29 MAGGIO 2019 ORE 17.05 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA LA A1 Roma NAPOLI, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 617+000, CI SONO ANCORA CODE PER 3 KM TRA FROSINONE E ANAGNI IN DIREZIONE Roma. IL TRAFFICO SCORRE SU DUE CORSIE. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA, CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 29 MAGGIO 2019 ORE 16.20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA LA A1 Roma NAPOLI, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 617+000 IN CUI SONO COINVOLTI DUE AUTO E UN CAMION, CI SONO CODE PER 4 KM TRA FROSINONE E ANAGNI IN DIREZIONE Roma. AL MOMENTO SI TRANSITA SOLO SULLA CORSIA DI SORPASSO. RIPERCUSSIONI ANCHE NEL SENSO OPPOSTO. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO, IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 29 MAGGIO 2019 ORE 15.20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO, IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LAURENTINA E APPIA, MENTRE IN INTERNA TRA A24 E PRENESTINA. CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, SI PROCEDE A RILENTO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA GIUSTINIANA E LA BRACCIANENSE NEI DUE SENSI DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 29 MAGGIO 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DA VIA TIBURTINA CODE ALL’ALTEZZA DI TIVOLI E TIVOLI TERME, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DAL RACCORDO A TOR CERVARA, IN DIREZIONE DEL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST CI SPOSTIAMO SULLA VIA PONTINA DOVE E’ UN INCIDENTE A CAUSARE CODE DA VIA APRILIANA A VIA VALLELATA, IN DIREIZONE LATINA A Roma, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 29 MAGGIO 2019 ORE 10.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO E’ IN GRADUALE MIGLIORAMENTO IN INTERNA CODE TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIOEN Roma SUD E TUSCOLANA NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN ESTERNA CODE TRA Roma-FIUMICINO E VIA DEL MARE SULLA Roma-FIUMICINO CODE TRA ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA, IN DIREZIONE EUR MIGLIORA IL TRAFFICO ANCHE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 29 MAGGIO 2019 ORE 10.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO E’ IN GRADUALE MIGLIORAMENTO IN INTERNA CODE TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIOEN Roma SUD E TUSCOLANA NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN ESTERNA CODE TRA Roma-FIUMICINO E VIA DEL MARE SULLA Roma-FIUMICINO CODE TRA ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA, IN DIREZIONE EUR MIGLIORA IL TRAFFICO ANCHE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 29 MAGGIO 2019 ORE 09.35 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E TIBURTINA IN ESTERNA CODE TRA FLAMINIA E CASSIA VEIENTANA POI CODE TRA Roma-FIUMICINO E PONTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE, ANCHE PER UN INCIDENTE DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 29 MAGGIO 2019 ORE 08.35 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA FLAMINIA E AURELIA POI CODE TRA Roma-FIUMICINO E PONTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE DAL TOR CERVARA AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 29 MAGGIO 2019 ORE 08.35 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIOE Roma SUD E APPIA A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E Roma-FIUMICINO E TRA BUFALOTTA E A24 IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA BOCCEA E AURELIA POI RALLENTAMENTI TRA Roma-FIUMICINO E PONTINA SULLA ROAM-FIUMICINO CODE DAL RACCORDO A VIA CRISTOFORO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 29 MAGGIO 2019 ORE 08.05 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALLA CASSIA VEIENTANA DOVE UN INCIDNTE E’ LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTEZZA DI VIA GIUSTINIANA, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE SUL RACCORDO ANULARE SI INTENSIFICA IL TRAFFICO IN INTERNA CODE TRA DIRAMAZIOEN Roma SUD E APPIA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA CAASAL DEL MARMO E PISANA ALTRE CODE ALL’ALTEZZA DELLA Roma-FIUMICINO A ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 29 MAGGIO 2019 ORE 07:20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE MARIA ROSARIA TORTOLA COMINCIA AD INTENSIFICARSI IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PARTIAMO DAL RACCORDO TROVIAMO INCOLONNAMENTI IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA, DA QUI RALLENTAMENTI FINO ALLA PONTINA TRAFFICATO IL PERCORSO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-05-2019 ore 20 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 28 MAGGIO 2019 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SULLA PONTINA UN INCIDENTE PROVOCA CODE NEI PRESSI DI CASTEL RomaNO IN DIREZIONE DI LATINA, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO; CODE ANCHE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA; MIGLIORA INVECE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-05-2019 ore 19 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 28 MAGGIO 2019 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO RESTA INTENSO SULLA RETE VIARIA, CON ULTERIORI COMPLICAZIONI PER VIA DELLA PIOGGIA IN CORSO: VEDIAMO LA SITUAZIONE INIZIANDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA LUNGHE CODE A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA Roma TERAMO; CIRCOLazioNE SOSTENUTA ANCHE IN INTERNA, CON CODE A ...