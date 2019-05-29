romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2019 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2019 ore 09:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #29-05-2019 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2019 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 29 MAGGIO 2019 ORE 10.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO E’ IN GRADUALE MIGLIORAMENTO IN INTERNA CODE TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIOEN Roma SUD E TUSCOLANA NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN ESTERNA CODE TRA Roma-FIUMICINO E VIA DEL MARE SULLA Roma-FIUMICINO CODE TRA ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA, IN DIREZIONE EUR MIGLIORA IL TRAFFICO ANCHE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 29 MAGGIO 2019 ORE 09.35 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E TIBURTINA IN ESTERNA CODE TRA FLAMINIA E CASSIA VEIENTANA POI CODE TRA Roma-FIUMICINO E PONTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE, ANCHE PER UN INCIDENTE DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 29 MAGGIO 2019 ORE 08.35 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA FLAMINIA E AURELIA POI CODE TRA Roma-FIUMICINO E PONTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE DAL TOR CERVARA AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 29 MAGGIO 2019 ORE 08.35 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIOE Roma SUD E APPIA A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E Roma-FIUMICINO E TRA BUFALOTTA E A24 IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA BOCCEA E AURELIA POI RALLENTAMENTI TRA Roma-FIUMICINO E PONTINA SULLA ROAM-FIUMICINO CODE DAL RACCORDO A VIA CRISTOFORO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 29 MAGGIO 2019 ORE 08.05 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALLA CASSIA VEIENTANA DOVE UN INCIDNTE E’ LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTEZZA DI VIA GIUSTINIANA, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE SUL RACCORDO ANULARE SI INTENSIFICA IL TRAFFICO IN INTERNA CODE TRA DIRAMAZIOEN Roma SUD E APPIA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA CAASAL DEL MARMO E PISANA ALTRE CODE ALL’ALTEZZA DELLA Roma-FIUMICINO A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 29 MAGGIO 2019 ORE 07:20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE MARIA ROSARIA TORTOLA COMINCIA AD INTENSIFICARSI IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PARTIAMO DAL RACCORDO TROVIAMO INCOLONNAMENTI IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA, DA QUI RALLENTAMENTI FINO ALLA PONTINA TRAFFICATO IL PERCORSO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-05-2019 ore 20 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 28 MAGGIO 2019 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SULLA PONTINA UN INCIDENTE PROVOCA CODE NEI PRESSI DI CASTEL RomaNO IN DIREZIONE DI LATINA, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO; CODE ANCHE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA; MIGLIORA INVECE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-05-2019 ore 19 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 28 MAGGIO 2019 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO RESTA INTENSO SULLA RETE VIARIA, CON ULTERIORI COMPLICAZIONI PER VIA DELLA PIOGGIA IN CORSO: VEDIAMO LA SITUAZIONE INIZIANDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA LUNGHE CODE A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA Roma TERAMO; CIRCOLazioNE SOSTENUTA ANCHE IN INTERNA, CON CODE A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-05-2019 ore 19 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 28 MAGGIO 2019 ORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA, CON ULTERIORI COMPLICAZIONI PER VIA DELLA PIOGGIA IN CORSO E DI ALCUNI INCIDENTI: IL PRIMO STA CREANDO DISAGI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER LA NOMENTANA FINO ALLA RUSTICA; L’ALTRO IN ESTERNA, CON LUNGHE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-05-2019 ore 18 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 28 MAGGIO 2019 ORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE STA CREANDO DISAGI IN CARREGGIATA INTERNA: AL MOMENTO CI SONO CODE A PARTIRE DALL’USCITA PER LA NOMENTANA FINO ALLA RUSTICA; TRAFFICO INTENSO ANCHE IN ESTERNA, CON RALLENTAMENTI DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; PROSEGUENDO IN ESTERNA UN ALTRO INCIDENTE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-05-2019 ore 18 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 28 MAGGIO 2019 ORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; NUOVI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI DALL’USCITA PER LA COLOMBO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA FLAMINIA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E Roma TERAMO; SULLA STESSA Roma TERAMO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-05-2019 ore 17 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 28 MAGGIO 2019 ORE 17.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO SOSTENUTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI DALL’USCITA PER LA PONTINA FINO ALL’APPIA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA BUFALOTTA E Roma TERAMO; SULLA STESSA Roma TERAMO INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-05-2019 ore 17 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 28 MAGGIO 2019 ORE 17.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO SOSTENUTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI DALL’USCITA PER LA PONTINA FINO ALL’APPIA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA BUFALOTTA E Roma TERAMO; SULLA STESSA Roma TERAMO INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-05-2019 ore 16 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 28 MAGGIO 2019 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI DALL’USCITA PER LA PONTINA FINO ALL’APPIA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA BUFALOTTA E LA RUSTICA; IL TRAFFICO INTENSO IN INTERNA STA PROVOCANDO DIFFICOLTA’ DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 27 MAGGIO 2019 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE NOMENTANA E Roma TERAMO; SULLA STESSA Roma TERAMO SI PROCEDE A RILENTO SUL TRATTO URBANO, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO; PIU’ A SUD INCOLONNAMENTI ...