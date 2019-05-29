romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2019 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - TrafficoA : Roma - Coda A24 Roma-L'Aquila-Teramo Coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM per traffico intenso sulla viabilita' ... - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 28-05-2019 ore 20:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #28-05-2019 -
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-05-2019 ore 20 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 28 MAGGIO 2019 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SULLA PONTINA UN INCIDENTE PROVOCA CODE NEI PRESSI DI CASTEL RomaNO IN DIREZIONE DI LATINA, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO; CODE ANCHE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA; MIGLIORA INVECE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-05-2019 ore 19 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 28 MAGGIO 2019 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO RESTA INTENSO SULLA RETE VIARIA, CON ULTERIORI COMPLICAZIONI PER VIA DELLA PIOGGIA IN CORSO: VEDIAMO LA SITUAZIONE INIZIANDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA LUNGHE CODE A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA Roma TERAMO; CIRCOLazioNE SOSTENUTA ANCHE IN INTERNA, CON CODE A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-05-2019 ore 19 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 28 MAGGIO 2019 ORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA, CON ULTERIORI COMPLICAZIONI PER VIA DELLA PIOGGIA IN CORSO E DI ALCUNI INCIDENTI: IL PRIMO STA CREANDO DISAGI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER LA NOMENTANA FINO ALLA RUSTICA; L’ALTRO IN ESTERNA, CON LUNGHE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-05-2019 ore 18 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 28 MAGGIO 2019 ORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE STA CREANDO DISAGI IN CARREGGIATA INTERNA: AL MOMENTO CI SONO CODE A PARTIRE DALL’USCITA PER LA NOMENTANA FINO ALLA RUSTICA; TRAFFICO INTENSO ANCHE IN ESTERNA, CON RALLENTAMENTI DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; PROSEGUENDO IN ESTERNA UN ALTRO INCIDENTE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-05-2019 ore 18 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 28 MAGGIO 2019 ORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; NUOVI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI DALL’USCITA PER LA COLOMBO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA FLAMINIA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E Roma TERAMO; SULLA STESSA Roma TERAMO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-05-2019 ore 17 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 28 MAGGIO 2019 ORE 17.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO SOSTENUTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI DALL’USCITA PER LA PONTINA FINO ALL’APPIA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA BUFALOTTA E Roma TERAMO; SULLA STESSA Roma TERAMO INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-05-2019 ore 17 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 28 MAGGIO 2019 ORE 17.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO SOSTENUTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI DALL’USCITA PER LA PONTINA FINO ALL’APPIA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA BUFALOTTA E Roma TERAMO; SULLA STESSA Roma TERAMO INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-05-2019 ore 16 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 28 MAGGIO 2019 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI DALL’USCITA PER LA PONTINA FINO ALL’APPIA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA BUFALOTTA E LA RUSTICA; IL TRAFFICO INTENSO IN INTERNA STA PROVOCANDO DIFFICOLTA’ DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 27 MAGGIO 2019 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE NOMENTANA E Roma TERAMO; SULLA STESSA Roma TERAMO SI PROCEDE A RILENTO SUL TRATTO URBANO, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO; PIU’ A SUD INCOLONNAMENTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-05-2019 ore 12 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 28 MAGGIO 2019 ORE 12:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E LE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO UNICA SEGNALazioNE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CODE SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CODE SULL’APPIA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-05-2019 ore 11 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 28 MAGGIO 2019 ORE 11:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E LE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO UNICA SEGNALazioNE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CODE SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DI Roma CODE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI VIA PRATICA IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-05-2019 ore 10 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 28 MAGGIO 2019 ORE 10:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’ARDEATINA FORTI RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO; CODE INVECE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO CODE SULL’APPIA NEI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-05-2019 ore 09 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 28 MAGGIO 2019 ORE 09:35 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN INTERNA, TRA LA CASILINA E ARDEATINA MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA, RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA FLAMINIA, POI TRA PRENESTINA E NOMENTANA E PIU’ AVANTI TRA CASSIA E BOCCEA FORTI RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-05-2019 ore 09 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 28 MAGGIO 2019 ORE 09:05 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN INTERNA, TRA LA CASILINA E ARDEATINA MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA, RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA FLAMINIA, POI TRA PRENESTINA E NOMENTANA E PIU’ AVANTI TRA CASSIA E BOCCEA FORTI RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-05-2019 ore 08 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 28 MAGGIO 2019 ORE 08:35 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SULLA PONTINA L’INCIDENTE TRA POMEZIA E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE DI Roma E’ STATO RIMOSSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN INTERNA, TRA LA CASILINA E APPIA, E TRA ARDEATINA E PONTINA MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA, RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA FLAMINIA, POI TRA PRENESTINA ...