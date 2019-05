Velivolo civile diretto a Milano perde i contatti radar | intercettato dall’Aeronautica

meteoweb.eu

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Un caccia F-2000 Eurofighter dell’Aeronautica Militare, in prontezza per il servizio di sorveglianza dello spazio aereo, si è alzato rapidamente in volo nel pomeriggio di oggi dalla base aerea di Istrana (TV), sede del 51° Stormo, per intercettare unprivato CA25 decollato da Ibiza eLinate, che durante il sorvolo dello spazio aereo nazionale aveva perso il contatto radio con gli operatori addetti al controllo del traffico aereo. L’ordine di scramble – decollo immediato – per ilin allarme è partito dal CAOC (Combined Air Operation Center) di Torrejon, l’ente della NATO che è responsabile d’area del servizio di sorveglianza dello spazio aereo ed il cui interlocutore nazionale è l’Air Operation Center (AOC) di Poggio Renatico, in provincia di Ferrara. Tramite il personale dei GruppiAM, sono state poi fornite al pilota del ...

