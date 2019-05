Valutazione Napoli – ADL vuole oltre 700 milioni ma vale molto meno

forzazzurri

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Il giornalista de Il Sole 24 Ore Carlo Festa è intervenuto ai microfoni di Radio CRC in merito alladella SSC– Secondo Festa il presidente De Laurentiis ci sta riflettendo perché ha portato la Società ai massimi livelli. Le parole di Festa: “Ci sono stati dei contatti con degli investitori, la volontà è stata proprio di quest’ultimi. De Laurentiis ha fatto le sue riflessioni perchè ha portato ilad alti livelli e con bilanci positivi. Ilinè un clubappetibile anche per la passione dei suoi tifosi. Il patron azzurro valuta ili 700e gira voce che ci sarebbe stata un’offerta di 400di euro. Ho la sensazione che De Laurentiis sia all’inizio di una fase di valutazioni e che voglia ripetere quanto fatto colanche a Bari per poi comprare un club estero. ...

