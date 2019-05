Valentino Rossi MotoGP - GP Italia 2019 : “Darò il massimo - correre al Mugello è speciale” : Valentino Rossi e il Mugello: una storia da Leggenda. Le sette affermazioni del “Dottore” nella classe regina, dal 2002 al 2008, lo hanno portato ad essere il pilota più vincente della storia del Motomondiale su questa pista, sede del sesto round iridato. I successi totali, tenendo conto anche delle esperienze in 125cc e 250cc, sono nove.Numeri impressionanti che, però, cominciano ad avere uno strato di polvere piuttosto spesso. ...

MotoGp – Finalmente il Mugello : le sensazioni di Valentino Rossi alla vigilia del Gp d’Italia : Le sensazioni di Valentino Rossi alla vigilia del Gp d’Italia: le parole del Dottore prima della weekend di gara del Mugello Uno degli appuntamenti più attesi della stagione di MotoGp è arrivato: domenica si corre il Gp d’Italia, sul circuito del Mugello. Occhi puntati sui piloti italiani, che davanti al loro pubblico vorranno far bene, ma Marc Marquez sarà sicuramente l’uomo da battere dopo la caduta dello scorso anno in ...

MotoGp – Un allenamento al Ranch ed un bel film : ecco come Valentino Rossi si prepara al Mugello [FOTO] : Valentino Rossi si carica con un allenamento al Ranch ed un bel film per il Gp d’Italia: la preparazione del Dottore in vista del Mugello Manca sempre meno al grande appuntamento italiano della stagione 2019 di MotoGp: domenica si correrà al Mugello per un nuovo round del Mondiale. Occhi puntatissimi, ovviamente, sui piloti italiani, che vorranno far bene davanti al loro pubblico, che popolerà le tribune del Mugello. Lo scorso anno ...

Formula 1 – Valentino Rossi chiama - Kimi Raikkonen risponde : “grazie leggenda - spero che…” : Kimi Raikkonen ringrazia Valentino Rossi per il videomessaggio di congratulazioni per i 300 Gp in Formula 1 Kimi Raikkonen ha raggiunto domenica quota 300 Gp: il finlandese ha ricevuto tantissimi messaggi di congratulazioni, tra cui anche quello di Valentino Rossi. Il Dottore si è complimentato col finlandese dell’Alfa Romeo, nonostante i due non si siano mai incontrati. Il videomessaggio di Valentino Rossi ha particolarmente colpito ...

Formula 1 – Raikkonen raggiunge quota 300 Gp - i complimenti arrivano anche da… Valentino Rossi : “che annata il ’79” [VIDEO] : Kimi Raikkonen raggiunge lo speciale traguardo dei 300 Gp in Formula 1: dai social arriva il videomessaggio di congratulazioni di Valentino Rossi Ieri Kimi Raikkonen ha raggiunto il fantastico traguardo di 300 Gp in Formula 1. Alla vigilia del Gp di Monaco il finlandese dell’Alfa Romeo non sembrava particolarmente attirato dall’idea di festeggiare questo traguardo, ma il team lo ha voluto comunque celebrare con una torta, ...

F1 - GP Italia 2019 : i precedenti di Valentino Rossi al Mugello. Record assoluto di 9 successi - ma la vittoria manca dal 2008 : L’attesissimo appuntamento del Gran Premio d’Italia 2019 è ormai alle porte con tutti gli appassionati delle due ruote che si apprestano a gremire gli spalti dell’autodromo internazionale del Mugello per assistere ad una tre-giorni di grande spettacolo. Prima gara di casa della stagione per i centauri Italiani ed in particolare per il pilota più vincente della storia del Motomondiale su questa pista: Valentino Rossi. Il ...

Valentino Rossi allo stadio per Inter-Empoli? Sui social sembra di sì - ma la verità è un’altra [FOTO] : Il pilota della Yamaha ha repostato la Instagram Story della sua fidanzata che li immortala sulle tribune di San Siro, ma entrambi non erano a vedere Inter-Empoli Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello non erano ieri sera a San Siro, come invece si potrebbe credere stando alle foto sui social. La fidanzata del Dottore ha postato su Instagram una storia che li ritrae insieme in tribuna al Meazza, ma si tratta di uno scatto risalente a ...

MotoGp – Il sabato sera di Valentino Rossi si accende con l’Americana al Ranch : Francesca Sofia Novello fa il tifo per il suo Dottore [VIDEO] : Valentino Rossi in pista al Ranch con i giovani del Master Camp: il sabato sera del Dottore è dedicato all’Americana Anche se il weekend di gara del Gp di Monaco ha regalato uno spettacolo unico, gli appassionati dei motori pensano già al pRossimo appuntamento della stagione 2019 di MotoGp: domenica si correrà infatti il Gp d’Italia, sul circuito del Mugello. In attesa di correre davanti al suo pubblico, Valentino Rossi ha ...

MotoGp – Bradl severissimo nei confronti della Yamaha : “hanno dormito - ma Valentino Rossi…” : Le dure parole di Stefan Bradl sulla crisi della Yamaha e le abilità di Valentino Rossi di salvare il salvabile La stagione 2019 di MotoGp è iniziata con alti e bassi per la Yamaha: il team di Iwata ancora non riesce ad essere competitiva per lottare con i rivali di Ducati e Honda. L’unico ad ottenere qualche risultato positivo è stato Valentino Rossi, che con la sua esperienza è riuscito a metterci una pezza, salendo sul podio e ...

MotoGp – Altro che cena a lume di candela : Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello scelgono un… “pranzo con vista Romagna” [VIDEO] : Pranzetto romantico per Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello: la bella modella pubblica un soleggiato video sui social Settimana di relax per i piloti della MotoGp dopo il Gp di Francia: Marquez ha trionfato a Le Mans, seguito dalle Ducati di Dovizioso e Petrucci, mentre Valentino Rossi non è riuscito a far meglio del quinto posto. Il Dottore, in vista del nuovo appuntamento della stagione ha deciso di godersi un po’ di meritato ...

MotoGp - la pazza idea di Gerhard Berger : coinvolti Andrea Dovizioso e… Valentino Rossi : Il grande capo della categoria DTM avrebbe voluto far sfidare i due piloti nella tappa di Misano, ma solo il ‘ducatista’ sarà al via Un’idea davvero clamorosa, che avrebbe aumentato vertiginosamente l’interesse dei tifosi intorno alla tappa DTM di Misano. Gerhard Berger infatti, il grande capo di questa categoria, ha accarezzato per alcune settimane l’idea di far sfidare Dovizioso e Valentino Rossi sulla pista ...

MotoGp – Valentino Rossi impenna sui social : raggiunto un incredibile traguardo - il Dottore ringrazia i fan [FOTO] : traguardo pazzesco per Valentino Rossi sui social: il Dottore ringrazia tutti i suoi fan con un post speciale La MotoGp si gode un po’ di relax prima di tornare in pista, lasciando spazio alla Formula 1, protagonista a Montecarlo col Gp di Monaco. Intanto però i fan non smettono di amare Valentino Rossi, a caccia di una vittoria che manca da tanto e del desiderato decimo titolo. In attesa di scoprire se il Dottore riuscirà a tornare ...

Francesca Piccinini come Valentino Rossi : “mi sento dare della vecchia da 10 anni! Quando smetto? Mi rifaccio le tette” : Francesca Piccinini, il settimo trionfo in Champions League ed il futuro lontano dalla pallavolo: la sincerità della schiacciatrice italiana Francesca Piccinini ricorda in qualche modo Valentino Rossi: la bella pallavolista italiana, nonostante l’età non ha intenzione di ritirarsi. A 40 anni suonati, Francesca Piccinini riesce ancora ad essere competitiva e a portare a casa soddisfazioni incredibili. Se Valentino Rossi sta ancora ...

Abi e Analisa al fianco di Valentino Rossi e Vinales : due ombrelline mozzafiato per la Yamaha al Gp di Francia [GALLERY] : Due ombrelline mozzafiato per Valentino Rossi e Maverick Vinales al Gp di Francia: nella gallery le foto più belle di Abi e Analisa E’ andato in scena ieri pomeriggio il Gp di Francia: Marc Marquez ha trionfato ancora, dopo il successo di Jerez, lasciandosi alle spalle le Ducati di Dovizioso e Petrucci, mentre la Yamaha ha disputato un weekend di alti e bassi, al termine del quale Valentino Rossi ha chiuso con un quinto posto, mentre ...