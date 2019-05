Usa | uomo si dà fuoco vicino Casa Bianca Video | trasportato in ospedale con ustioni

SiracUsa - uomo si presenta col coltello in Tribunale : aveva udienza di divorzio : Pina Francone Un uomo con un coltello a serramanico è stato fermato all’ingresso del Palazzo di Giustizia: si doveva separare dalla moglie Si è presentato in Tribunale con un coltello ed è stato fermato all'ultimo. La vicenda a Siracusa, in Sicilia, dove un uomo è stato bloccato all'ingresso del Palazzo di Giustizia dal personale di vigilanza. Il protagonista della vicenda è un Siracusano di cinquant'anni, incensurato, che ai ...

L'uomo accUsato dell'omicidio del piccolo di Novara ha tentato il suicidio in carcere : Nicolas Musi, il compagno della mamma del piccolo Leonardo, il bambino di 20 mesi ucciso nei giorni scorsi a Novara, ha tentato di uccidersi in carcere. L'uomo, 23 anni, accusato di omicidio, intorno mezzanotte ha cercato di impiccarsi annodando una striscia di lenzuolo alle inferriate della propria cella, ma il pronto intervento dei poliziotti penitenziari ha evitato il peggio. A darne notizia l'Osapp, l'Organizzazione sindacale autonoma ...

Il romasticismo della scienza : l’uomo cammina eretto a caUsa delle stelle : Tutta colpa delle stelle. Raramente quest’espressione è stata più corretta e appropriata. Anche scientificamente. Secondo studio dell’Università americana del Kansas pubblicata sulla rivista Journal of Geology è colpa, o merito se preferite, dell’esplosione di una supernova, avvenuta milioni di anni fa, se l’uomo cammina eretto. Romanticamente si potrebbe pensare che l’uomo abbia alzato gli occhi al cielo, in realtà è la stella che è quasi ...

Uomo morto in via Ostiense : c’è una persona accUsata di omicidio : Roma – C’e’ un accusato di omicidio preterintenzionale per la morte dell’Uomo avvenuta ieri a Roma in via Ostiense 1407, in zona Vitinia. Si tratta di un cittadino straniero del 1985 con diversi precedenti di polizia alle spalle. Secondo la ricostruzione avrebbe spinto, durante una lite, la vittima che, cadendo, ha battuto la testa ed e’ deceduta. I fatti sono avvenuti a un distributore di benzina. L'articolo Uomo ...

Usa - squalo attacca un uomo : una vittima alle Hawaii : Un uomo è morto dopo l’attacco di uno squalo nelle acque dell’isola di Maui, alle Hawaii. La vittima, di circa 50 anni, era ad un centinaio di metri dalla spiaggia di Kaanapali quando è stato attaccato. Secondo Abc News Radio, testimoni hanno chiamato prontamente il 911. Inutile l’intervento dei soccorsi. L’uomo è stato trasportato a riva, dove è deceduto per le lesioni riportate. Secondo i dati raccolti dalle autorità, ...

CUsano Milanino - uomo di 43 anni ucciso dal nuovo compagno della ex : morto nel cortile della donna. Fermato un 37enne : Un uomo di 43 anni, Giuseppe Alessio detto Peppe, è morto dopo essere stato ferito al fianco da una coltellata, all'interno del cortile della villetta dove vive la sua ex fidanzata a...

CUsano Milanino - uomo accoltellato dopo una lite con il nuovo compagno dell’ex fidanzata : muore in ospedale : Un uomo di 43 anni è morto dopo esser stato ferito gravemente al fianco da una coltellata nel cortile della villetta dove vive la sua ex fidanzata a Cusano Milanino, in provincia di Milano. È accaduto intorno alle 11 di sabato mattina: secondo una prima ricostruzione dei carabinieri intervenuti sul posto, l’uomo sarebbe stato ferito dal nuovo compagno della donna che, dopo averlo sorpreso all’interno della proprietà, ha iniziato a ...

CUsano Milanino - uomo di 43 anni ucciso dal nuovo compagno della ex : morto nel cortile della donna : Un uomo di 43 anni è morto dopo essere stato ferito al fianco da una coltellata, all'interno del cortile della villetta dove vive la sua ex fidanzata a Cusano Milanino (Milano). È...

Palermo : laurea honoris caUsa a Ovadia - Orlando 'uomo di cultura e pace' : Palermo, 24 mag. (AdnKronos) - Il rettore dell’Università degli Studi di Palermo Fabrizio Micari ha conferito la laurea honoris causa in 'Musicologia e Scienze dello Spettacolo' all'attore, regista e musicista Moni Ovadia. Un riconoscimento "per la centralità dell’esperienza del canto e della musica

Zoey - morta a 3 anni intrappolata nell’auto in fiamme del papà : l’uomo accUsato di omicidio : Il 5 maggio scorso a New York una bambina di 3 anni è morta nell’auto in fiamme del padre, il 39enne Martin Pereira. l’uomo, che è ancora ricoverato in ospedale per le gravi ustioni riportate nella tragedia, è stato accusato di omicidio: avrebbe ucciso la figlia forse per vendetta nei confronti dell'ex compagna.

Caro Diego FUsaro - se un uomo pulisce il culetto ai figli non è la fine del mondo : Un tempo si temeva che la civiltà occidentale si suicidasse con la bomba atomica, ma che un pannolino potesse diventare una minaccia per una intera civiltà mi pare un tanticchio esagerato. Sono rimasta a dir poco stupita quando ho letto l’invettiva di Diego Fusaro contro la campagna social #IoCambio lanciata dall’associazione culturale Onalim – Milano al contrario per promuovere i fasciatoi nei bagni degli uomini e invitare i ...

L'uomo accUsato di aver sparato a Noemi : "Io non c'entro niente" : “Non c’entro niente con questo fatto”. Armando Del Re, accusato di avere compiuto l’agguato in piazza Nazionale a Napoli nel quale è rimasta ferita la piccola Noemi, si è difeso dinanzi al giudice per le indagini preliminari Buccino Grimaldi del Tribunale di Siena durante l’udienza di convalida del fermo. Il gip deciderà se convalidare o meno il fermo nella giornata di lunedì. ...

Uomo accUsa malore alla guida e provoca incidente : un morto : Roma – Tragedia in via di Decima, poco prima delle 12, dove un Uomo colto da malore alla guida ha causato un incidente stradale che ha coinvolto tre auto. L’Uomo che innescato lo schianto, un italiano di 63 anni, e’ morto. Sul posto e’ intervenuta la Polizia locale di Roma Capitale. Non gravi le conseguenze riportate dagli altri conducenti. Al momento e’ stata chiusa via di Decima all’altezza di via Sabatini, ...

SiracUsa : incendio in un garage - morto un uomo : Palermo, 7 mag. (AdnKronos) - Un uomo di 51 anni, disoccupato, è morto carbonizzato nell'incendio divampato in un garage di via Becchilide, nel centro di Siracusa, trasformato in un'abitazione. Le fiamme sono divampate intorno alle 7.30 di questa mattina. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini ma