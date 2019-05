Usa | marines segnalano oggetti volanti non identificati nei cieli della Florida

Blastingnews

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Quella che arriva dagli Stati Uniti è una notizia che sta facendo molto discutere soprattutto nell'ambiente ufologico, ma anche ai piani altiDifesa. Infatti, secondo quanto riportano le maggiori testate giornalistiche internazionali, alcuniin servizio inavrebbero riferito di avvistare quasi quotidianamente, nei, degli "Ufo", acronimo che sta per "unidentified flying object", tradotto in italiano "non". Precisiamo, per dovere di cronaca e completezza di informazione, che quando si parla di "Ufo" non ci si riferisce a presunte navicelle di origine aliena che farebbero visita al nostro Pianeta, ma dila cui natura, spesso terrestre, non è conosciuta. Ciò non vuol dire che il fenomeno in questione non sia degno di nota, anche perché la notizia viene data direttamente da alcuni militari, che a tutto sono ...

