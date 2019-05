Usa | Italia fra partner commerciali sotto osservazione

Giro d’Italia – Carapaz si tiene stretta la maglia rosa : “tappa complicata a caUsa del meteo - ma grande lavoro di squadra” : Nonostante le insidie della 16ª tappa, Richard Carapaz ne esce con la maglia rosa e si complimenta con il proprio team per l’ottimo lavoro svolto Tappa complicata la numero 16 del Giro d’Italia. Nel tracciato da Lovere a Ponte di Legno, le condizioni meteorologiche hanno messo a dura prova i ciclisti, rischiando di cambiare le strategie delle squadre e far saltare il banco. Giulio Ciccone ha vinto la corsa, Richard Carapaz ne è ...

Identificata da ricercatori italiani una nuova caUsa di epilessia ed autismo infantile : Identificata dai ricercatori del Gaslini una nuova causa di epilessia ed autismo infantile in collaborazione con il premio Nobel per la Medicina James Rothman: l’importante risultato è frutto di una collaborazione tra i ricercatori del Gaslini ed i ricercatori dell’Università di Londra. La ricerca è stata svolta dal dottor Vincenzo Salpietro, ricercatore pediatra presso l’UOC di Neurologia Pediatrica e Malattie Muscolari del Gaslini e ...

Cancerogeni i colori per tatuaggi di un’azienda Usa : lotti specifici e ritiro per l’Italia : C'è reale pericolo per specifici colori per tatuaggi: l'argomento e serio e merita oggi un approfondimento doveroso dopo un richiamo specifico attuato dal Ministero della Salute in Italia nelle scorse ore. Niente allarmismi per i tatuaggi in generale questo è chiaro ma due specifiche nuance di un determinato lotto di produzione di un brand USA sono stati appena ritirati dal mercato perché potenzialmente Cancerogeni. I colori per tatuaggi ...

Il gas radon in Italia caUsa il 10% dei decessi per cancro ai polmoni : Il gas radon si trova praticamente ovunque, dal terreno alle falde acquifere, passando per le varie tipologie di rocce, in particolar modo quelle di origine vulcanica. Il gas nobile radon, inodore e incolore, in base ai dati diffusi dall'Istituto Superiore della Sanità (ISS) è responsabile del 10 percento dei decessi per cancro ai polmoni in Italia. Si tratta di un gas radioattivo emesso dal terreno, dalle rocce e in minima parte anche dai ...

Fiorentina e Genoa accUsate di “biscotto” : all’estero parlano di vergogna tutta italiana - i club si difendono : Fiorentina e Genoa non hanno dato vita ad un grande spettacolo ieri sera al Franchi, uno 0-0 abbastanza scialbo Fiorentina e Genoa si sono salvate a braccetto dopo il pareggio di ieri al Franchi. Le due squadre hanno dato vita ad una gara senza reti davvero brutta, nella quale probabilmente si è prestata attenzione più alla partita dell’Empoli che a quella che stavano giocando Fiorentina e Genoa. “È stato vergognoso, ma anche ...

L’Italia delUsa e incattivita ha trionfato alle europee : L’insieme della destra ha totalizzato quasi il 50 per cento. Questo fatto da solo dovrebbe aprire una riflessione sia nel Pd sia nel Movimento 5 stelle. Leggi

Europee - parla Salvini : «Lega prima a Riace e LampedUsa - italiani vogliono immigrazione controllata». E ringrazia i religiosi : Dopo il grande risultato della Lega alle Europee, Matteo Salvini ha tenuto una conferenza stampa nella sede del partito in via Bellerio: «A Riace e Lampedusa la Lega è primo...

Volley femminile - Nations League 2019 a Conegliano : l’Italia sfida Dominicana - Usa e Serbia. Programma - orario e tv : Dopo la convincente prestazione offerta nella prima tappa in Polonia, prosegue il cammino della Nazionale italiana nella Nations League 2019 di Volley femminile. Le ragazze di Davide Mazzanti hanno dimostrato carattere e determinazione conquistando tre vittorie contro Polonia, Thailandia e Germania nonostante le numerose assenze, ma nel secondo appuntamento in Programma a Conegliano a partire da domani il livello delle avversarie si alzerà ...

Usa-Iran - la guerra possibile passa anche per Aviano. Trump dispiegherà gli F35 in Italia : Attenzione, allarme rosso. Ogni mossa, ogni decisione assunte in queste settimane, in queste ore, dai falchi di Washington vanno nella stessa direzione: fare dell’Iran 2019, l’”Iraq 2003”. Una guerra che non ha come motivazione vera il nucleare iraniano e neanche il contenimento della penetrazione della mezzaluna sciita in Medio Oriente, sulla direttrice Damasco-Baghdad-Beirut. Sedici anni dopo l’Iraq, ...

Beautiful - anticipazioni italiane : Bill chiede scUsa a Liam ma rischia di perdere Will : Le anticipazioni italiane di Beautiful delle prossime settimane sanciranno un'inversione di rotta nel comportamento di Bill Spencer. Dopo avere insistito per mesi affinché Steffy gli concedesse una possibilità in amore, il magnate smetterà di creare problemi alla ex nuora, comprendendo la sua decisione di concentrarsi e dare maggiore attenzione alla piccola Kelly. Lo Spencer tenterà anche di rimediare agli errori commessi, scusandosi con Liam ...

Dolore cronico : uno studio Italia-Usa getta le basi per nuove terapie senza ricorrere ad oppiacei : Uno studio dato da una collaborazione tra Italia e Usa sta dando nuove e rosee prospettive per la lotta del Dolore cronico. Al centro del nuovo studio lo sviluppo di nuove terapie antidolorifiche – che non siano a base di narcotici – per combattere il Dolore cronico di cui soffrono milioni di persone a causa di infortuni e malattie tra cui lesioni del midollo spinale, diabete, sclerosi multipla e cancro. I farmacologi Livio Luongo e Serena ...

LampedUsa e Linosa dichiarano guerra al fumo in spiaggia : “Estendere il divieto a tutta Italia” : “Lampedusa e Linosa dichiarano guerra al fumo in spiaggia. Su tutte le spiagge del Comune sarà possibile fumare solamente in apposite aree dotate di posacenere“: lo rende noto il Codacons, secondo cui “Lampedusa e Linosa solo solamente due degli ultimi esempi della diffusione delle “no smoking beach” sul territorio italiano. Ormai sempre più comuni hanno dichiarato guerra al fumo in spiaggia, per ultimi, infatti, ...

Venezuela - “finanziamenti fermi per sanzioni Usa”. Si ferma progetto : 25 bimbi in attesa di cure non potranno venire in Italia : Un bambino di sette anni malato di leucemia e in attesa di un trapianto di midollo è morto oggi in un ospedale di Caracas. Il bimbo, hanno reso noto i media nella capitale, era ricoverato nell’ospedale J. M. de Los Ríos, principale centro pediatrico Venezuelano. Ma ci sono altri 25 bambini ricoverati a Caracas che non potranno venire in Italia per il trapianto di cellule staminali che potrebbe salvare loro la vita. Il motivo è il debito da 8,5 ...

Prime anticipazioni su Elementary 7 - l’ultima stagione al via negli Usa con grandi ritorni. E in Italia? : Elementary 7 è prossima al debutto negli Stati Uniti. Giovedì 23 maggio, l'ultima stagione della serie tv andrà in onda sul network CBS con il primo episodio che prevede grandi novità. Dalle Prime anticipazioni sappiamo che la storia è ambientata un anno dopo gli eventi del finale della sesta stagione. Sherlock e Joan ora lavorano a stretto contatto con la polizia londinese, Scotland Yard. Il duo ha trovato anche la versione inglese del ...