UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di venerdì 31 maggio 2019

La bomba del ‘Sole 24 ore’ : “De Laurentiis disPOSTO a cedere il Napoli per concentrarsi sul Bari e acquistare un club estero” : E’ una vera e propria bomba quella lanciata dal “Sole 24 ore” riguardante l’attuale patron del Napoli Aurelio De Laurentiis. L’imprenditore italiano, che ha rilevato un anno fa il Bari dal fallimento dominando il campionato di Serie D, secondo quanto scrive il noto quotidiano avrebbe intenzione di aprire i suoi orizzonti. Ecco quanto si legge. “Davvero De Laurentiis vuole cedere il club? Ebbene qui le ...

Un POSTO al sole : proposta di matrimonio in arrivo nella soap : Un posto al sole: una proposta di matrimonio è in arrivo Un posto al sole. nella nota soap di Rai Tre sta per accadere qualcosa di molto sorprendente. Come anticipa e svela la rivista settimanale Nuovo Tv, pare proprio che ci sia in arrivo una proposta di matrimonio. Ma di chi si tratta? Ebbene si, […] L'articolo Un posto al sole: proposta di matrimonio in arrivo nella soap proviene da Gossip e Tv.

Un POSTO al Sole Anticipazioni 29 maggio 2019 : Alex verrà licenziata? : Patrizio affronta per la prima volta l'astinenza mentre Alex fatica ad arrivare puntuale al Vulcano e rischia di essere licenziata.

Anticipazioni Un POSTO Al Sole dal 10 al 14 giugno : la verità su Lollo viene a galla : Sono giunte le nuovissime Anticipazioni delle puntate di Un Posto Al Sole che andranno in onda su Rai 3 da lunedì 10 giugno a venerdì 14 giugno. Vedremo in primis che un segreto sarà svelato e poi che torneranno protagonisti Mimmo e Maurizio, i due ragazzi che rapinarono il Caffè Vulcano. Inoltre Raffaele sarà costretto ad affrontare un nuovo problema causato da suo figlio. Upas, trame 10-14 giugno Le Anticipazioni delle trame di Un Posto Sl ...

Un POSTO al sole anticipazioni : la famiglia di ALEX in arrivo? : Nei prossimi giorni a Un posto al sole inizieremo a notare i ritardi di ALEX Parisi (Maria Maurigi) nell’arrivare al Caffè Vulcano, ritardi che potrebbero anche significare la perdita del posto di lavoro! E così, sempre più in difficoltà, ALEX penserà di poter risolvere i suoi problemi quando scoprirà che alla Terrazza ora c’è una stanza libera, quella lasciata da Ciro (Vincenzo Alfieri). Sarà lei ad occuparla da ora in poi? Quel che ...

Davide Devenuto pronto a lasciare 'Un POSTO al sole' - Allocca pensa alla morte di Otello : Nei giorni scorsi, Lucio Allocca e Davide Devenuto hanno rilasciato due interviste separate e hanno fatto alcune dichiarazioni che hanno creato un po' di preoccupazione tra i fan della soap Un posto al Sole. Davide Devenuto, che interpreta Andrea Pergolesi, ha lasciato intendere che sarebbe propenso a lasciare il cast mentre Lucio Allocca ha parlato della morte del suo Otello Testa. Davide Devenuto vorrebbe lasciare il cast di Un posto al ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di mercoledì 29 maggio 2019 : anticipazioni puntata 5263 di Un POSTO al SOLE in onda mercoledì 29 maggio 2019: Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) ha un confronto con Rossella (Giorgia Gianetiempo)… Dopo il confronto, Patrizio cerca di affrontare l’astinenza da anfetamine, ma ciò lo spinge ad un’azione scorretta… Alex (Maria Maurigi) arriva ancora in ritardo al Caffè Vulcano e questo atteggiamento potrebbe costarle il lavoro… Da non perdere: diventa fan della ...

Ludovica Nasti : dopo L’Amica Geniale e Un POSTO al sole sarà Anna Frank : Ludovica Nasti, nuovo progetto per la giovane attrice: interpreterà Anna Frank Un successo in continua ascesa per Ludovica Nasti. La piccola attrice napoletana, protagonista della prima straordinaria stagione della fiction di Raiuno L’Amica Geniale, è entrata a far parte del cast della soap di Raitre Un posto al sole, dove dal 5 giugno interpreterà il ruolo […] L'articolo Ludovica Nasti: dopo L’Amica Geniale e Un posto al sole ...

Un POSTO al Sole Anticipazioni 28 maggio 2019 : Marina e Clara contro Alberto : Marina approfitta della gelosia di Clara per farsela alleata. Che la Giordano riesca a mettere Alberto con le spalle al muro?

Ludovica Nasti da L’Amica Geniale ad Anna Frank in attesa del debutto in Un POSTO al Sole : Per il pubblico di Rai1 Ludovica Nasti è la piccola Lila Cerullo ma ormai l'attrice sta spiccando il volo e nei prossimi giorni la vedremo anche su Rai3. Noi stessi vi abbiamo annunciato che la piccola che ha stregato tutti con gli occhioni marroni e intensi della protagonista de L'Amica Geniale, presto sarà nel cast della soap napoletana di Rai3 nel ruolo di “Una ragazza con una forte personalità e un po’ monella“, come lei stessa l'ha ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntate dal 3 al 7 giugno 2019 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 3 a venerdì 7 giugno 2019: Filippo deve decidere se farsi coinvolgere o meno nel progetto imprenditoriale del padre, mentre Marina cerca ancora il modo per liberarsi di Alberto. Il confronto tra Patrizio e Rossella, quest’ultima decisa a preservare il loro rapporto di amicizia, potrebbe avere forti contraccolpi sul ragazzo, che sembra provare ancora qualcosa per lei. Marina porta ...

Anticipazioni Un POSTO al sole : Mariella dice a Guido che è il padre del bambino : Per gli affezionati fan di Un posto al sole, la storia di Guido, Mariella e loro figlio Lollo sta andando troppo per le lunghe. Le Anticipazioni, però svelano che l'attesa è quasi finita e presto tutti i nodi verranno al pettine. Mariella infatti svelerà al Del Bue che Lollo è suo figlio. La situazione attuale tra Guido e Mariella La storia tra i due vigili, Guido Del Bue e Mariella Altieri, adesso sembra essersi ripresa alla grande. Dopo un ...

Un POSTO al sole anticipazioni e trame : settimana dal 3 al 7 giugno - arriva Mia Parisi : Si preannuncia una settimana ricca di colpi di scena ad Un posto al sole, finalmente ci verrà presentato il personaggio di Mia Parisi, interpretato dalla giovanissima e talentuosa Ludovica Nasti, inoltre sarà dato ampio spazio alla coppia formata da Mariella e Guido, con quest'ultimo che le farà la sua proposta di matrimonio. Per finire verrà infine presentata una nuova minaccia che dovranno affrontare Patrizio e Rossella. Di seguito le ...